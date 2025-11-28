2人遭槍擊1死1重傷 國民兵延長華府任務

兩名華府國民兵遭到外籍移民攻擊，再度引起爭執不休的移民政策問題。（美聯社）

26日在華府 街頭遭伏擊的兩名國民兵 ，分別為24歲的上士沃爾夫(Andrew Wolfe)與20歲的上兵莎拉‧貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)，沃爾夫傷勢嚴重，截至27日仍未脫險，而貝克斯特羅姆則傷重不治。

美國廣播公司新聞網(ABC News)與達拉斯快報(Dallas Express)報導，兩名隸屬西維吉尼亞州國民兵的成員，26日在鄰近白宮的法拉格特廣場(Farragut Square)附近遭29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)持.357口徑左輪手槍襲擊重傷，貝克斯特羅姆的頭部與胸部中彈，沃爾夫的身軀中彈，傷勢嚴重、情況危急。

貝克斯特羅姆的父親蓋瑞(Gary Beckstrom)27日稍早在女兒病床旁接受「紐約時報」電話訪問時表示，「我正握著她的手，她受到的致命傷害，恐難逃過死劫。」

川普總統27日稍晚發表感恩節談話時表示，「她剛去世了，她已經不在我們身邊了，她正在天上看著我們。」

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)27日表示，「當大多數家庭在今日團聚、感謝上天賜福時，卻有兩個家庭因為一個人的行為而支離破碎。」

西維州 國民兵指出，2019年2月入伍的沃爾夫隸屬西維州空軍國民兵，服役以來曾獲多枚獎章；貝克斯特羅姆2023年6月入伍，分發至西維州國民兵憲兵單位。

西維州國民兵聲明表示，兩人8月初加入華府特遣隊，協助維護華府治安；聯合特遣部隊發言人則說，兩人遇襲前不到24小時，剛接獲巡邏勤務指派。

西維州國民兵表示，這批國民兵在華府的任務期限原定11月30日截止，但他們自願延長；此次延長任務是應川普要求，並由西維州州長莫里西(Patrick Morrisey)核准延至年底。

川普堅稱，需要國民兵維護城市安全。許多國民兵在地鐵站巡邏，也有成員投入城市美化與食物銀行相關工作。

華府國民兵指揮官布蘭查德(Leland D. Blanchard II)談及受害者家屬在感恩節際遇的悲劇時情緒激動地說，他們的生活「因為一個人選擇做出可怕且邪惡的事而永遠改變。」