槍手「橫跨美國」埋伏突擊國民兵 司法部：將求處死刑

川普總統27日晚在佛州與軍人進行感恩節通話時，透露國民兵貝克斯特羅姆已經死亡，他也將責任推給拜登政府失敗的移民政策。圖為川普總統手持一幅據稱是拜登任內的阿富汗政庇方案。(路透)

兩名西維吉尼亞州國民兵 26日在白宮附近遭槍擊 之後，聯邦調查局(FBI)27日對已被證實為槍手的29歲阿富汗 男子拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)擴大調查，華盛頓州與加州聖地牙哥有多處民宅遭到搜索。司法部長邦迪(Pam Bondi)27日接受福斯新聞網訪問時說，將對槍手求處死刑。

川普總統在社群媒體發文寫道，這件槍擊案是「針對我們整個國家的犯罪」，「如果他們不能愛我們的國家，我們就不想要他們」。川普也說，這起槍擊案是「恐怖行為」，下令政府部門重新檢討所有2021年離鄉背井來到美國的阿富汗難民的個人背景。美國從阿富汗撤軍之後，約有7萬6000名阿富汗公民來到美國。

路透報導，官員指出，拉坎瓦爾在阿富汗曾是中央情報局(CIA)小組成員，是坎達哈(Kandahar)盟軍部隊的成員之一，2021年根據前總統拜登任內的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)計畫來美安置，難民身分今年4月獲得川普政府批准。

拉坎瓦爾作案時使用.357麥格農(Magnum)手槍，26日下午2時15分在法拉格特廣場地鐵站(Farragut Square Metro Station)附近發動埋伏式突擊，先開槍射中一名國民兵，之後又朝另一名國名兵開槍。拉坎瓦爾被捕之前與國民兵交火而受傷，27日仍在住院中，院方則戒備森嚴。

美聯社報導，前任房東指出，拉坎瓦爾與妻子、五名兒女住在華盛頓州柏靈翰(Bellingham)。拉坎瓦爾四年來在美國的生活狀況、從西岸開車橫跨美國大陸到東部作案動機為何，仍都有待調查。

華盛頓大都會警察局副局長卡羅爾(Jeff Carroll)認為，拉坎瓦爾是獨自犯案。

拉坎瓦爾面臨三項意圖以武器殺人的攻擊罪、一項暴力犯罪持有武器罪名起訴。最高將被處以15年有期徒刑。華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)27日在記者會上說，遭到槍擊的國民兵不治死亡，拉坎瓦爾起訴罪名將升高為謀殺罪。