川普:將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普:可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

編譯簡國帆／即時報導
川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)
川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普總統28日凌晨在社群平台Truth Social發文表示，他認為「移民政策已損害」國家進步，他將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」，並「終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼」

在美國駐華府國民兵疑似遭阿富汗移民殺害後，川普於美東時間28日清晨在Truth Social連發兩則貼文批評貿易政策，先貼出一張美國軍機擠滿阿富汗移民的照片指出：「這是從阿富汗進行的可怕空運行動一環，數十萬人完全沒有任何審查和檢查就湧入我國。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記騙子拜登和他的暴徒，對我們國家所做的一切！」

▲ 貼文來源：TruthSocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

他接著又發文表示，「…即便我們在科技上取得進步，移民政策卻已侵蝕這些成果與許多人的生活條件。我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復；終止拜登非法允許的數百萬人（入境管道），包括那些『瞌睡蟲拜登』自動簽署的入境申請；驅逐所有並非美國淨資產、或無法熱愛我們國家的人；終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧移民的公民身份；遣返所有遭公共起訴、有安全風險、或無法適應西方文明的所有外國公民」。

他說：「我們追求這些目標時，將瞄準實現大幅減少非法或帶來干擾的人口，包括透過未經授權的非法自動簽署程序而入境的人。只有『扭轉移民』（REVERSE MIGRATION）才能徹底化解這個情勢。此外，也祝大家感恩節快樂，但仇恨、竊取、謀殺和破壞美國一切價值觀的人除外－你們將不會待在這裡太久！」

▲ 貼文來源：TruthSocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

移民 拜登 阿富汗

川普感恩節通話：委內瑞拉緝毒行動 將開始打擊陸上目標

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

