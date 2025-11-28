川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普總統28日凌晨在社群平台Truth Social發文表示，他認為「移民 政策已損害」國家進步，他將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」，並「終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼」

在美國駐華府國民兵疑似遭阿富汗 移民殺害後，川普於美東時間28日清晨在Truth Social連發兩則貼文批評貿易政策，先貼出一張美國軍機擠滿阿富汗移民的照片指出：「這是從阿富汗進行的可怕空運行動一環，數十萬人完全沒有任何審查和檢查就湧入我國。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記騙子拜登 和他的暴徒，對我們國家所做的一切！」

他接著又發文表示，「…即便我們在科技上取得進步，移民政策卻已侵蝕這些成果與許多人的生活條件。我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復；終止拜登非法允許的數百萬人（入境管道），包括那些『瞌睡蟲拜登』自動簽署的入境申請；驅逐所有並非美國淨資產、或無法熱愛我們國家的人；終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧移民的公民身份；遣返所有遭公共起訴、有安全風險、或無法適應西方文明的所有外國公民」。

他說：「我們追求這些目標時，將瞄準實現大幅減少非法或帶來干擾的人口，包括透過未經授權的非法自動簽署程序而入境的人。只有『扭轉移民』（REVERSE MIGRATION）才能徹底化解這個情勢。此外，也祝大家感恩節快樂，但仇恨、竊取、謀殺和破壞美國一切價值觀的人除外－你們將不會待在這裡太久！」

