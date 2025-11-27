國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

美國總統川普。（路透）

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在華府白宮附近遭到槍擊，美國總統川普 26日晚間向全國發表談話，指最新的調查顯示槍手是一名來自阿富汗的移民 ；川普說，美國必須重新檢查所有在拜登 政府期間入境美國的阿富汗移民，同時採取必要的措施來移除不屬於美國的移民。

美國華府26日下午發生一起槍擊案，有兩名國民兵在法拉格特廣場遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；華盛頓郵報報導指出，美東時間下午3時，華府警方即回報拘留一名嫌犯；這起槍擊事件疑似為鎖定性攻擊。

川普26日晚間表示，槍手的行為是邪惡、仇恨和恐怖的攻擊，是針對整個國家的犯罪；川普表示，作為美國總統，他下定決心要讓兇手付出最慘痛的代價。

川普指出，根據最新的資訊，國土安全部有信心被拘留的嫌犯是一名外籍人士，在2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長；川普也批評拜登是一位糟糕的總統，且是史上最糟糕的美國總統。

根據NBC報導，據4名資深的執法人員指出，槍手的身分為29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）；聯邦調查局（FBI）將以恐怖主義的方向進行調查。

川普批評說，拜登政府讓2000萬名未經審查的移民進入美國，甚至有些人來自大家不知道的國家；川普說，沒有國家的生存能夠承擔這樣的風險。

川普以明尼蘇達州為例，指成千上萬的索馬利亞人正剝削美國，指這些人來自沒有政府、沒有法律、沒有水、沒有軍隊，什麼都沒有的國家，而他們的代表卻對美國人說教，稱我們的國家不好；川普說，美國不會再忍受這樣子的攻擊。

川普表示，美國必須重新檢查所有在拜登政府入境美國的阿富汗移民，也必須採取必要的措施來移除不屬於美國，或者不能給美國帶來助益的移民；川普說，如果他們不能愛我們的國家，我們就不要他們。