我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在華府白宮附近遭到槍擊，美國總統川普26日晚間向全國發表談話，指最新的調查顯示槍手是一名來自阿富汗的移民；川普說，美國必須重新檢查所有在拜登政府期間入境美國的阿富汗移民，同時採取必要的措施來移除不屬於美國的移民。

美國華府26日下午發生一起槍擊案，有兩名國民兵在法拉格特廣場遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；華盛頓郵報報導指出，美東時間下午3時，華府警方即回報拘留一名嫌犯；這起槍擊事件疑似為鎖定性攻擊。

川普26日晚間表示，槍手的行為是邪惡、仇恨和恐怖的攻擊，是針對整個國家的犯罪；川普表示，作為美國總統，他下定決心要讓兇手付出最慘痛的代價。

川普指出，根據最新的資訊，國土安全部有信心被拘留的嫌犯是一名外籍人士，在2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長；川普也批評拜登是一位糟糕的總統，且是史上最糟糕的美國總統。

根據NBC報導，據4名資深的執法人員指出，槍手的身分為29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）；聯邦調查局（FBI）將以恐怖主義的方向進行調查。

川普批評說，拜登政府讓2000萬名未經審查的移民進入美國，甚至有些人來自大家不知道的國家；川普說，沒有國家的生存能夠承擔這樣的風險。

川普以明尼蘇達州為例，指成千上萬的索馬利亞人正剝削美國，指這些人來自沒有政府、沒有法律、沒有水、沒有軍隊，什麼都沒有的國家，而他們的代表卻對美國人說教，稱我們的國家不好；川普說，美國不會再忍受這樣子的攻擊。

川普表示，美國必須重新檢查所有在拜登政府入境美國的阿富汗移民，也必須採取必要的措施來移除不屬於美國，或者不能給美國帶來助益的移民；川普說，如果他們不能愛我們的國家，我們就不要他們。

川普 移民 拜登

上一則

癌症、糖尿病… 15種健保高價藥大幅降價 2027年上路

下一則

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

延伸閱讀

拜登任內來美難民必須重新審查資格 綠卡申請暫停

拜登任內來美難民必須重新審查資格 綠卡申請暫停
Fed新主席 傳哈塞特最可能出線

Fed新主席 傳哈塞特最可能出線
白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境
川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

熱門新聞

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位