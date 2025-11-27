燒到自家人…白宮發言人李維特親戚逾期居留遭移民拘留

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
白宮發言人李維特沒有想到自己也變成新聞焦點人物。圖為李維特24日在白宮外接受採訪。(路透)
白宮發言人李維特沒有想到自己也變成新聞焦點人物。圖為李維特24日在白宮外接受採訪。(路透)

白宮發言人卡洛琳‧李維特(Karoline Leavitt)的一名親戚B2觀光簽證在1999年到期後逾期居留且涉嫌非法，本月在麻州里維爾(Revere)遭到移民拘留，面臨遣返。國土安全部發言人對國家廣播公司(NBC)證實，遭到拘留的是巴西籍女子布魯娜‧費雷拉(Bruna Caroline Ferreira)。費雷拉與李維特的哥哥麥可‧李維特(Michael Leavitt)育有一子，但多年來母子並未同住。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，費雷拉是來自巴西的「犯罪非法外籍人士」，觀光簽證在1999年6月到期失效，曾因毆打他人而遭逮捕。費雷拉目前被拘留在路易斯安納州南部的移民處理中心，等候遣返。

消息人士說，麥可‧李維特與費雷拉大約十年前分手，李維特的姪子自從出生之後便與父親及繼母住在新罕布夏州，不曾跟生母同住，母子之間好多年沒有聯絡。

費雷拉遭到移民拘留的消息是由波士頓大學公共傳播新聞平台WBUR率先於25日披露，李維特拒絕對WBUR發表評論。

根據WBUR報導，住在波士頓地區的費雷拉童年時期在1998年隨家人來到美國，麻州法院網路查詢系統並沒有費雷拉遭到毆襲罪起訴的資料。她的律師也說，費雷拉沒有犯罪前科。

麻州地方報紙「北安多弗鷹報」(North Andover Eagle Tribune)報導，麥可‧李維特2014年參加運動博奕公司DraftKings比賽贏得100萬元，當時與費雷拉訂婚，兒子出生八個月。

麥可‧李維特對WBUR發表聲明說，唯一考量是兒子的安全、福祉以及隱私。他的28歲妻子卡拉（Kara Leavitt）則於2021年在Instagram發布一張照片，顯示她和麥可、新生兒子傑克森和小麥可，說明則稱「家庭貼文，這些是我的男孩，我的心，我的世界」，主題標籤包括「繼母之愛」和「身為母親」。

費雷拉的妹妹羅德里格斯(Graziela Dos Santos Rodrigues)在GoFundMe網站發動募款，為費雷拉籌措律師費用，希望挑戰移民和海關執法局(ICE)指控。募款專頁寫道，前總統歐巴馬任內推出俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)已為費雷拉提供合法身分。

麥克拉夫林25日對美聯社表示，許多原因可能導致夢想生失去合法身分，例如犯罪。

李維特的侄子與親生母親、巴西籍女子布魯娜‧費雷拉。(取自GoFundM網站)
李維特的侄子與親生母親、巴西籍女子布魯娜‧費雷拉。(取自GoFundM網站)

移民 麻州 遣返

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
19點和平協議恐遭拒 川普派特使赴莫斯科斡旋
川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

香港高樓大火44死 李家超:午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重?業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
