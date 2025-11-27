癌症、糖尿病… 15種健保高價藥大幅降價 2027年上路

衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)。(美聯社)

川普 政府25日宣布，歷經數月談判，藥廠同意大幅降低納入「聯邦醫療保險 計畫」(Medicare)的15種處方藥價格，估計將為俗稱「紅藍卡 」的長者健保計畫和納稅人省下120億元，並在新藥價2027年實施後，為病患節省約6億8500萬元的自掏腰包費用。

華爾街日報報導，新藥價將在2027年實施，降價幅度介於38%到85%不等，此次調整涉及治療氣喘、癌症、糖尿病、乳癌等疾病的15款藥品，包括減肥針劑「胰妥讚」(Ozempic)、輝瑞(Pfizer)的乳癌藥物「愛乳適」(Ibrance)、英國藥廠葛蘭素史克(GSK)的氣喘治療吸入劑「肺樂喜易利達」(Trelegy Ellipta)，以及德國默克(Merck)的降血糖藥「捷糖穩」(Janumet)等。

對某些病患而言，藥價降低可減輕自付款(copays)或超額自付費用(out-of-pocket charges)負擔，但部分病患可能無法直接節省開銷，因為每月自付款是固定的。

此外，紅藍卡被保險人現在每年超額自付費的藥品費用上限為2000元，藥價調整後，可能有助抑制保費上漲。

美聯社指出，政府公布的15種藥物30天份淨價(net prices)並非紅藍卡受益人在藥局櫃檯實際支付的金額，最終數額取決於個人計畫及其特定年份的處方藥支出。

衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)盛讚紅藍卡新增藥品降價協議，是川普政府為解決民眾擔憂藥品價格的應對措施之一；不過，促成這些協議的聯邦醫療保險藥品談判計畫實屬法律規定項目，整個流程始於前總統拜登執政時期。

小甘迺迪說：「川普總統指示我們竭盡全力降低美國人民的醫療照護成本，在我們努力讓美國再次健康(Make America Healthy Again)的過程中，我們將盡一切手段，為長者提供可負擔的醫療照護服務。」

25日的藥品降價公告顯示，2022年允許聯邦醫療保險就其支付長者最常用且最昂貴處方藥價談判第二輪磋商宣告完成，迄今共計25種藥品達成價格調整協議。

新一輪談判達成的價格將於2027年生效，而拜登政府2024年談判達成的首輪十種藥品降價會在2026年1月生效。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)表示，新的協商價格將讓紅藍卡的指定藥物淨支出同比2024年減少約44%；CMS估計，新的降價措施將在2027年為病患節省約6億8500萬元的超額自付費用。