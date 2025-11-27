西維州2國民兵白宮附近遭槍擊重傷 阿富汗男孤狼作案

聯調局長帕特爾(中)與華盛頓市長包瑟26日下午記者會上說明案情。(美聯社)

兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵 26日在華府 白宮附近遭到槍擊，截至當晚仍處於危急狀態；當局已指證被捕的槍手是來自阿富汗的29歲男子Rahmanullah Lakanwal，目前以孤狼式作案，朝恐怖攻擊事件方向偵調。川普 總統發文表示，槍手將付出慘痛的代價，國防部部長赫塞斯則宣布計畫再派遣500名國民兵進駐華府，確保首都安全。

正逢全美進入感恩節假期，有不少國內遊客到華府旅遊，恰好經歷這起槍擊事件，受訪的現場民眾都表示，槍擊事件發生的非常快速，沒有料想到這樣的事件會在華府發生。

聯邦調查局長巴特爾(Kash Patel)下午在事發現場附近舉行記者會表示，兩名國民兵遭到「可怕的暴力攻擊」，兩人目前情況危急；政府將結合聯邦、州與地方所有執法力量，確保民眾安全。

以恐怖攻擊進行調查

華盛頓郵報報導指出，美東時間下午3時，華府警方即回報拘留一名嫌犯；國家廣播公司(NBC)報導，執法部門消息人士最初告訴NBC新聞，槍手已被確認為阿富汗公民，而這起槍擊事件正作為可能的恐怖攻擊進行調查。

據「紐約郵報」報導，消息人士指此人涉嫌在2021年8月在美國從阿富汗混亂撤軍期間，根據前總統拜登的「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)進入美國。兩位國民兵被襲擊發所在的法拉格特廣場，距離白宮只有幾條街的距離。

執法人員在兩名國民兵遭槍擊的現場採集證據。(路透)

警方在第一時間封鎖案發現場，荷槍實彈在現場戒備。川普隨即在社群網路「真實社群」(Truth Social)上發文表示，兩名遭到槍擊的國民兵傷勢嚴重，並指槍手也受到非常嚴重的傷害；川普說槍手要付出非常大代價，並稱呼槍手是「野獸」(animal)。

川普說，上天保佑美國偉大的國民兵，以及所有軍事和執法人員，稱他們都是非常好的人；川普說，他作為美國總統與政府上下所有人員都與他們站在一起。

一名來自德州的民眾表示，當時他搭車經過現場，雖然沒有目擊到案發經過，但先是聽到兩聲槍聲，接著聽到疑似自動武器的連續槍聲，全程不到一分鐘的時間；他說看到民眾開始逃竄，現場一片混亂。

另一名來自紐約的大學生在案發時正出門買東西吃，在回飯店的路上聽到槍聲；他也說，聽到兩聲槍響，接著聽到疑似自動武器的射擊聲；他說，事情發生的很快，他還沒有反應過來就結束了。他說在路過案發現場時，嫌犯已經遭到制伏，對方在現場沒有做出任何反抗的動作。

兩位國民兵一度傳出傷重不治，西維吉尼亞州州長莫里西(Patrick Morrisey)後來又改口說，針對兩位國民兵的狀況，收到互相矛盾的報告；華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)26日傍晚對媒體說明時表示，兩人仍處於危急狀態之中。

據國會山莊報(The Hill)指出，正出訪多米尼加共和國的赫塞斯向媒體表示，他計畫增派500名國民兵進駐華府；赫塞斯說，此次槍擊事件只會加強政府讓華府安全和美麗的決心；赫塞斯說，如果罪犯想要以暴力攻擊美國最優良的人員，政府永遠不會退縮，川普也永遠不為退縮，這正是美國人民選川普的原因。川普政府今年8月派出2300名國民兵駐守華府與附近郊區。

華府警方以警車封鎖場，如臨大敵。(記者陳熙文/攝影)

加派國民兵 恐引反彈

也有民眾憂心，政府加大力度派駐國民兵，有可能引發更大的反彈；亦有民眾對川普派駐國民兵的合法性表達疑慮，不滿政府現在又要增派人員。

川普今年上任後，引述1973年制定的地方自治法，宣布華府進入公共安全緊急狀態，該法賦予聯邦政府接管地方執法；川普並授權國防部動員國民兵進駐華府；川普屢次表示，希望在芝加哥、紐約等城市複製「華府模式」，但遭到地方政府的反彈。