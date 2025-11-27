紐時稱活動時「打瞌睡」川普怒斥抹黑：我沒有精神不濟

圖為2024年5月川普競選總統時在紐約市法庭出庭應訊時，似顯精神不濟，閉目沉思。(美聯社)

79歲的川普 總統是美國史上就任時最高齡的總統，紐約時報 本周報導指出川普年歲漸長，白宮行程縮減，二度執政跟第一任期的表現截然不同。川普26日在社群網站「真實社群」(Truth Social)發文表示，政府政績連續告捷，紐時報導並不公平。

川普發文寫道：「即將倒閉的紐約時報激進左派瘋子，在報導中對我惡意攻擊，說我愈來愈沒有活力，事實顯示狀況剛好相反。」川普表示：「他們知道這麼做是不對的，如同他們對我的所有報導一樣，包括選舉結果在內，全部都是故意抹黑。」

根據報導，與第一任執政同期相比，現在川普公開活動次數較少，公開行程時間也已縮短，露面亮相的時間通常都只在中午到下午5時之間。報導指出，今年10月在一場橢圓形辦公室的活動上，川普顯然在打瞌睡，川普也透露10月間曾接受核磁共振成像(MRI)檢查。

報導指出，「川普一向把自己的耐力和能量視為政治強項，但是這個形象漸難維持」。

本月稍早在橢圓形辦公室宣布減重藥降價的記者會中，華盛頓郵報分析多個視頻發現，川普有20分鐘努力把眼睛睜開。該記者會的一名出席者暈倒。

川普26日在「真實社群」發文寫道：「我會有精神不好的一天，每個人都有，但最近健康檢查與全面認知檢測結果良好，成績極佳，我現在並沒有精神不濟。」

這篇報導是紐約時報與川普長期以來關係齟齬的另一實例。川普9月間對紐約時報提告並求償150億元，指控紐時是「完全替民主黨發聲的喉舌」，不過官司幾天後就被法官撤銷。川普10月中旬再對紐約時報提出內容經過修正的最新訴訟。

紐約時報發言人史塔蘭德 (Charlie Stadtlander)在聲明中說，報導內容正確，是記者根據第一手採訪的事實為根據。聲明指出：「謾罵以及針對個人的羞辱都不能改變這個事實，我們的記者並不會因為這種恐嚇策略而對報導川普政府感到猶豫。」