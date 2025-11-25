強生對白宮提出警告：絕大多數共和黨眾議員不支持延長歐記健保補助

我的頻道

記者顏伶如
眾院議長強生已經對白宮提出警告說，絕大多數共和黨眾議員並不支持延長俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助。(路透)

華爾街日報25日獨家報導，知情人士表示，眾院議長強生已經對白宮提出警告說，絕大多數共和黨眾議員並不支持延長俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助。報導指出，由於保費補助適用於大約2000萬美國民眾，從強生的警告可以看出，若想避免健保開銷明年大幅提高，從政治層面來看的確困難重重。

根據川普幕僚草擬計畫，透過抵稅(tax credits)獲得的ACA保費補助可望延長兩年，但對收入門檻訂定限制，並且擴大打擊健保詐騙。報導指出，消息人士說，許多共和黨人士反對拿納稅人稅金補助為墮胎提供給付的健保方案。強生是在電話當中對川普政府官員提出警告。

23日晚間開始到24日早晨，媒體報導紛紛傳出ACA保費延長補助的計畫內容，當時共和黨基層黨員都還沒有收到簡報，不少國會議員與健保倡議人士都是看到MS NOW、Politico等新聞網站報導之後趕緊採取行動。白宮官員則說，草案尚未拍板，川普總統也還沒簽署。

保費補助延長兩年的構想獲得民主黨中間派國會議員贊同。新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)便說：「如果報導屬實，川普確有誠意談判，我相信我們可以找到向前邁進的途徑，並且在國會獲得兩黨廣播支持。」

有線電視新聞網(CNN)分析，許多共和黨國會議員是透過媒體報導得知消息，雖然還沒看到川普政府的保費補助延長計畫全貌，就已經表態反對。

「卡托研究所」(Cato Institute)健保政策研究主任甘農(Michael Cannon)說，川普政府的計畫代表共和黨將擴大歐記健保，許多共和黨人士為此感到灰心。

多名共和黨人士接受CNN訪問時表示，從社群媒體第一次聽到川普政府延長補助的消息，歐記健保如今在眾議院仍像有毒的政治標語(toxic political tagline)，面臨嚴重質疑，許多重要細節的疑慮未獲解答；某些保守派人士則說，延長補助的計畫架構跟短短幾天之前的白宮簡報相比彷彿一百八十度轉彎。

歐記健保 共和黨 川普

