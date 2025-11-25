我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

強生：絕大多數共和黨不支持延長歐記健保補助

不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在中日關係因「台灣有事」爭議持續拉距之際，美國總統川普（右）24日與中國國家主席習近平（左）通話。（路透）
在中日關係因「台灣有事」爭議持續拉距之際，美國總統川普（右）24日與中國國家主席習近平（左）通話。（路透）

在中日關係因日本高市早苗「台灣有事」言論持續拉鋸之際，美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話。熱線結束後，川普在社群發文隻字未提台灣，對此分析人士指出，川普政府比歷任政府都更不願意在台灣問題上犧牲財富與生命，對中日爭端保持沉默，想必令東京和台北感到不安。

新華社24日晚間搶先美方報導川習通話，指出習近平重申對台灣立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。新華社並稱，川普在通話中表態「理解台灣問題對中國的重要性」。

然而，西方媒體報導指出，川普事後在社群發文隻字未提台灣，白宮發言人李維特證實消息時也未著墨。川普貼文更多聚焦美中貿易與俄烏戰，並提到明年4月將出訪北京進行國是訪問。

曾任白宮國安會中國事務主任、現為美國喬治城大學學者的韋德寧（Dennis Wilder）在X上簡短評論指出，「川普對中日爭端保持沉默，想必令東京與台北雙雙感到不安」。

Greenvale諮詢公司中國業務總監艾莉絲．韓（Alice Han）在 CNBC受訪時描述，川普政府在台灣問題上「比歷任政府都更不願意」犧牲生命與財富，並更傾向將焦點放在美中貿易關係上。

前美國國防部官員、RSIS研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「如果北京進一步升高情勢、開始使用軍事脅迫，華府的反應就會強烈許多。」

儘管北京對東京的經濟施壓持續加劇，分析人士指出，雙方都有強烈理由避免讓爭端升級為武裝衝突，「因此中日之間意外爆發衝突的機率相當低。」

不過分析人士也補充，中日關係短期內恐難改善，並舉例說明中國過去對南韓、澳洲施加經濟脅迫，兩者都經歷多年才得以化解。

除此之外，全球政治風險諮詢組織歐亞集團主任波林（David Boling）與分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）認為，「高市無法收回她的發言，北京也很清楚這點。高市罪在於她說得太清楚，而北京正因此懲罰她……只要高市仍是首相，雙邊關係都難以有太大改善。」

川普 習近平 台灣有事

上一則

美烏擬新19點和平計畫 領土議題交川普、澤倫斯基討論

下一則

強生對白宮提出警告：絕大多數共和黨眾議員不支持延長歐記健保補助

延伸閱讀

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上
日媒：日本事前知情川習將通話 分析指反映出北京焦慮

日媒：日本事前知情川習將通話 分析指反映出北京焦慮
川習通話 學者：中欲美出手影響高市 習拋台灣議題有3意圖

川習通話 學者：中欲美出手影響高市 習拋台灣議題有3意圖
「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

熱門新聞

國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍