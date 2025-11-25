傳白宮擬延長歐記健保補貼 但收緊資格

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
佛州海利亞市一處路口，張貼著「歐巴馬健保」的廣告牌(圖左側)，在其對面街口的棕櫚大道路牌則被標為「唐納德．J. ．川普總統大道」；歐記健保的如何改革，得等川普總統宣布了才算數。(路透)
佛州海利亞市一處路口，張貼著「歐巴馬健保」的廣告牌(圖左側)，在其對面街口的棕櫚大道路牌則被標為「唐納德．J. ．川普總統大道」；歐記健保的如何改革，得等川普總統宣布了才算數。(路透)

俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)延長保費補貼，是政府關門時民主黨人要求的核心。知情人士透露白宮正在流傳一份草案，將再延長補貼兩年，顯示川普總統態度軟化；不過同時補貼資格將稍微收緊，白宮也強調一切方案在川普正式宣布前都不算定案。

美聯社報導，歐記健保原本設定的保費補貼資格上限為聯邦貧窮線的400%，新冠疫情期間編列臨時補貼，暫時取消此一上限，使中高收入者也能受惠。據兩名知情人士透露白宮提案將重新實施上限，不過拉高到聯邦貧窮線的700%內。

白宮也將要求所有參與歐記健保的民眾，不論保單種類都必須支付某種形式的保費，低收入族群的零保費方案可能就此結束，這是為了回應共和黨長期以來質疑歐記健保助長詐欺的指控。可能的收費方案之一是要求所有人支付其收入的2%，或每月至少支付5元，適用較低級別的保單。

國會議員們也紛紛起草自己的提案，如共和黨佛州參議員史考特(Rick Scott)、路易斯安納州參議員卡西迪(Bill Cassidy)等人提出了各種方案，將歐記健保的補貼資金重新分配到醫療儲蓄帳戶(health savings account)中，供民眾自行選擇合適的健保計畫或自付費用。白宮的草案將允許參加較低級別健保計畫，如銅級或災難性計畫的參保人將資金存入醫療儲蓄帳戶；該草案也將把「專案誠信規則」正式寫入法律，以進一步打擊詐欺、浪費、濫用情況。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日下午告訴記者，總統非常積極參與這些談判，他「專注於推出一項能夠修復醫療體系、降低消費者成本的健保提案」。白宮發言人德賽(Kush Desai)同日則說「在川普總統親自宣布之前，任何關於政府健保提案的報導都只是臆測。」

歐記健保 白宮 保費

