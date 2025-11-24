我的頻道

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

編譯季晶晶／綜合外電
川普總統周一（24日）簽署行政命令，啟動「創世紀任務」，以加速推動人工智慧的創新。圖為川普22日走過白宮南坪的檔案照。(路透)
川普總統周一（24日）簽署行政命令，成立「創世紀任務」（Genesis Mission），以加速推動人工智慧的創新。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）稍早時說明，該計畫旨在更有效協調政府各部門的研究工作，並更全面地整合AI工具，以取得科研突破。他指出，這項任務將調動能源部旗下國家實驗室的運算資源，開放聯邦資料庫，並促成更多AI實驗，預期大幅縮短科學發現的時間表。

一位不具名高層官員補充，該計畫將與輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）和超微（AMD）等民營企業攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。這些企業近期發布的技術方案，展示了潛在的合作模式。

官員們周一表示，此舉將加速材料工程、健康科學與能源領域的科研突破，而科技創新的進步有助提升生產、降低物價，回應選民對生活成本高漲的憂慮。

不過，發展AI所需的龐大運算資源，仰賴高耗能的資料中心，引發外界擔憂，AI普及將使美國電網不堪負荷。

能源部長萊特周一為此辯護，稱創世紀任務反而能緩和能源成本攀升。他表示，這項計畫的終極目標之一是增加能源供給、提高電網效率，並扭轉激怒美國民眾的物價上漲。

萊特說：「我們將遏止能源價格持續上漲。先讓價格持平，最終給電價帶來下行壓力。」

能源部幕僚長柯伊本月稍早已預告這項計畫，指「創世紀任務」釋出了「川普政府認為AI技術競賽的重要性，不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽」的訊號。

川普屢次強調AI的戰略價值，將其設為政府優先推動項目，並透過一系列行政命令鬆綁法規，使企業能更便捷地建設AI基礎設施與資料中心。他也主張AI的監管由聯邦推動統一標準，阻擋各州各自為政、分別立法。據悉，川普準備簽署行政命令，對那些被認定為違憲的州級AI規範提起訴訟。

AI 川普 能源部

延伸閱讀

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場
川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群
川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣
川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

