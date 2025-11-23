USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)
美國公民及移民服務局(USCIS)已向總統行政辦公室下屬的預算管理局(OMB)，提交「金卡」(Gold Card)永久居留權計畫／I-140G表格草案，以供審查。這項由川普政府首創、向富裕外國公民授予美國永久居留權的快速通道簽證計畫，正朝12月18日正式實施的目標，邁出大步。

根據USCIS提案，外籍個人「金卡」申請人需向美國財政部捐款100萬元，企業贊助申請者需捐款200萬元。每名申請者需支付申請手續費1萬5000元，手續費不可退還。

提案還提出捐款500萬元的「白金卡」(Platinum Card)第三選項；該選項在川普總統9月宣布金卡計畫的行政命令中並未提及。政府金卡官網寫道：「白金卡」持卡人每年可在美國境內居住最多270天，且無需就其海外收入繳納美國稅款。白金卡具體細節仍待公布。

新聞周刊(Newsweek)及印度時報(Times of India)等媒體報導，對追求美國永久居留權的富裕外國人而言，「金卡」計畫成本高昂，卻是快速通道。但對美國移民體系來說，該計畫代表移民通道轉向貨幣化，引發公平性、國家利益優先順序、其他「綠卡」申請者待遇等質疑。

有專家警告，「金卡」計畫面臨法律不確定性，行政部門可能越權，該計畫易受司法挑戰，未來的法院裁決可能改變甚至中止實施該計畫。伊利諾州民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin)指責川普此舉是「鋪地毯歡迎俄羅斯寡頭和販毒集團頭目」。

川普2月即提出向在美投資500萬元的個人提供永久居留權的「金卡」構想，政府後來改變主意、降低投資門檻；川普9月簽署命令設下12月18日截期前實施框架。I-140G表格草案獲OMB批准是完成計畫必要條件；計畫正式啟動前，仍可能修訂。USCIS估計，每年可能有千人填寫I-140G表格。

前國土安全部高級官員貝利(Morgan Bailey)向新聞周刊表示，「金卡總體概念已公布，具體運作結構仍在形成中；有意申請者應立即著手準備，但應理解在初期推廣實施階段，可能有所調整和澄清。」

申請流程將包括全面審查申請人財務狀況，如資金來源和流向的合法性證明、稅務紀錄、銀行對帳單等；申請人須證明有足夠資金進行百萬元捐贈。草案未明確說明捐款是否須在USCIS完成裁決前，轉給商務部。

USCIS官員強調，所有申請都將接受嚴格國家安全和反洗錢審查；申請人須揭露任何犯罪紀錄、是否涉及受制裁活動等可能影響資格的問題。

川普 移民 綠卡

