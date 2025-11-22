白宮再演政治大戲 川曼和解真假難定

曼達尼和川普21日在白宮握手，釋出善意。(歐新社)

川普 總統與紐約市長當選人曼達尼 (Zohran Mamdani)會面，這場MAGA教主與民主黨新秀之間的面對面交手，怎麼看都可能重現年初烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮 大吵的政治鬧劇，卻意外上演猶如爺孫互動的惺惺相惜，恐怕讓不少人都大跌眼鏡。

今年34歲的曼達尼出生於烏干達，7歲之後才搬到紐約市，是川普眼中血統不正的移民，不但背景沒有顯赫家世，從一位默默無聞的紐約州眾議員成為紐約市長選舉的黑馬，還大舉民主社會主義的大旗，其市長勝選更為民主黨吹響反擊的號角，可說是貼滿了川普討厭的標籤。

而在21日的會面之前，曼達尼也坐實了這個位置，川普多次在社群網絡是批評曼達尼是共產主義者，甚至曾一度威脅要逮捕他，曼達尼亦多次批評川普是獨裁者，也被視為反川普的代表性人物，沒想到各界預期的尖銳交鋒，於周五出現180度的大翻轉，反倒成了溫馨的和解現場。

不但川普口無惡言，也少了平時語中帶酸的口吻，川普甚至把身段放得低，讓一切都船過水無痕，就算被媒體提醒曾被曼達尼稱呼為獨裁者，川普也絲毫不介意，大度地表示：「我被罵過更難聽的呢。」甚至曼達尼被問到是否認為川普是法西斯主義者，川普也如慈祥的長輩般，挺身解圍，稱：「沒關係，說『是』就好，我不在乎。」

想必曼達尼就算對川普政府的政策有滿腔不滿，在川普的溫柔攻勢下，此刻也沒了火氣——上位者的寬容和體恤有時是天下最強的迷藥。

自從川普上任之後，白宮成了政治戲台，可以是澤倫斯基年初訪問時的荒腔走板，也可以是滿足川普虛榮心的表揚大會，現在則由老少紐約客登台，上演一齣溫馨大和解，至於每天演什麼戲碼，會不會來個反轉結局，全憑川普一念之間。

當然，既然是戲，那便是真真假假、假假真真，有時以假亂真，有時也不排除能以假成真。川普與曼達尼在白宮握手言和，難說是真是假，更難以評斷有多長的時效性，說不定一等川普在社群網路「真實社群」(Truth Social)發文就準備破功，把兩人的關係打回原形，回到大家熟悉的爭鋒相對。

然而此刻川普出奇溫柔的政治手腕只讓人摸不著頭腦，搞不清楚是川普忽然大發慈悲，又或者與曼達尼達成什麼協議，還是其實充滿政治算計，選擇以柔克剛來緩解這顆民主黨新星的氣焰。唯一讓人肯定的是，川普的陰晴不定、變幻無常依然是華府政局的最常見的風景。