會面後態度翻轉 川普向曼達尼讓步：可以叫我法西斯

由於政見不同，曼達尼競選紐約市長期間，川普支持他的對手。兩人21日在白宮見面，媒體十分關注。(路透)

原本互看不順眼的總統川普 與紐約新當選市長曼達尼 (Zohran Mamdani)，21日在白宮橢圓形辦公室會面，氣氛意外融洽，川普甚至向曼達尼讓步，公開表示「你可以叫我法西斯」。

據每日郵報(Daily Mail)報導，雙方會晤後，川普接受媒體採訪，當記者提起曼達尼對川普貼上「法西斯主義者」的標籤時，川普直言「你可以這麼稱呼我」，除了期盼曼達尼成為「一位真正偉大市長」，並補充道：「他做得愈好，我就愈高興。」顯示川普對這位年輕的民主社會主義者的態度出現180度轉變。

現年34歲的曼達尼選前坦承是民主社會主義者，並主張：「我知道意識形態可能存有差異，但若要達成共識，就是要讓紐約市 變成人人工作足以負擔生活需求。」果真憑藉高房價與民怨牌，以壓倒性票數當選紐約市新任市長，被視為民主黨新一代領導人。

就連川普也坦承：「我認為他會讓一些保守派真的感到驚訝，一些非常自由派的人則不會，因為他們本來就喜歡他。」

不過選前，川普曾給曼達尼貼上「共產主義者」和「瘋子」等標籤，投票前夕表態力挺前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，甚至以扣留聯邦經費威脅紐約選民。

但是21日會面當天，川普一改敵對立場，宣稱「絕對」會住在曼達尼治理的紐約市，並強調雙方對於治安的共識：「他(曼達尼)剛剛留任一位偉大的警局局長。」此人正是川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)友人蒂池(Jessica Tisch)，而且根據報導，川普私下甚至提及曼達尼的政治才能以及進步派的魅力。

國會山莊報引述現場記者問川普，他旁邊站著的是不是一名「聖戰士」，因為紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克曾用這個詞來形容曼達尼。川普回答：「不，我沒有……我遇到的是一位非常理性的人，」川普說。「我遇到的是一位真心希望紐約再次偉大的人。」

至於曼達尼對於這次會談仍強調：「他們想要一位能夠因應生活支出危機的領導人，因為生活支出危機已經迫使勞工階層無法負擔住在紐約的生活。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日公開重申：「這說明一件事實，就是總統川普願意和任何人會面、和任何人交談，並嘗試為國人做出正確事情，無論他們是藍州、紅州或藍城居民。」