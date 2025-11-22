我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

會面後態度翻轉 川普向曼達尼讓步：可以叫我法西斯

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於政見不同，曼達尼競選紐約市長期間，川普支持他的對手。兩人21日在白宮見面，媒體十分關注。(路透)
由於政見不同，曼達尼競選紐約市長期間，川普支持他的對手。兩人21日在白宮見面，媒體十分關注。(路透)

原本互看不順眼的總統川普與紐約新當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)，21日在白宮橢圓形辦公室會面，氣氛意外融洽，川普甚至向曼達尼讓步，公開表示「你可以叫我法西斯」。

據每日郵報(Daily Mail)報導，雙方會晤後，川普接受媒體採訪，當記者提起曼達尼對川普貼上「法西斯主義者」的標籤時，川普直言「你可以這麼稱呼我」，除了期盼曼達尼成為「一位真正偉大市長」，並補充道：「他做得愈好，我就愈高興。」顯示川普對這位年輕的民主社會主義者的態度出現180度轉變。

現年34歲的曼達尼選前坦承是民主社會主義者，並主張：「我知道意識形態可能存有差異，但若要達成共識，就是要讓紐約市變成人人工作足以負擔生活需求。」果真憑藉高房價與民怨牌，以壓倒性票數當選紐約市新任市長，被視為民主黨新一代領導人。

就連川普也坦承：「我認為他會讓一些保守派真的感到驚訝，一些非常自由派的人則不會，因為他們本來就喜歡他。」

不過選前，川普曾給曼達尼貼上「共產主義者」和「瘋子」等標籤，投票前夕表態力挺前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，甚至以扣留聯邦經費威脅紐約選民。

但是21日會面當天，川普一改敵對立場，宣稱「絕對」會住在曼達尼治理的紐約市，並強調雙方對於治安的共識：「他(曼達尼)剛剛留任一位偉大的警局局長。」此人正是川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)友人蒂池(Jessica Tisch)，而且根據報導，川普私下甚至提及曼達尼的政治才能以及進步派的魅力。

國會山莊報引述現場記者問川普，他旁邊站著的是不是一名「聖戰士」，因為紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克曾用這個詞來形容曼達尼。川普回答：「不，我沒有……我遇到的是一位非常理性的人，」川普說。「我遇到的是一位真心希望紐約再次偉大的人。」

至於曼達尼對於這次會談仍強調：「他們想要一位能夠因應生活支出危機的領導人，因為生活支出危機已經迫使勞工階層無法負擔住在紐約的生活。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日公開重申：「這說明一件事實，就是總統川普願意和任何人會面、和任何人交談，並嘗試為國人做出正確事情，無論他們是藍州、紅州或藍城居民。」

川普 曼達尼 紐約市

上一則

川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

下一則

川習會後美中貿易休兵能否持續？彭博分析點出「三大風險」

延伸閱讀

與川普決裂 喬州眾議員格林1月辭職

與川普決裂 喬州眾議員格林1月辭職
同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭

同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭
允輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論

允輝達向中國出售H200晶片？傳川普政府內部展開初步討論
和平計畫逼讓步 川普：若烏克蘭不滿提案 只能繼續戰爭

和平計畫逼讓步 川普：若烏克蘭不滿提案 只能繼續戰爭

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增