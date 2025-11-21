我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛 逮形跡可疑者

記者胡玉立／綜合報導
海關與邊境保護局悄悄建立監視系統，然後攔查形跡可疑的車輛。圖為邊境巡邏隊員攔下一輛汽車。(美聯社)
海關與邊境保護局悄悄建立監視系統，然後攔查形跡可疑的車輛。圖為邊境巡邏隊員攔下一輛汽車。(美聯社)

美聯社調查報導，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)正在祕密監控全國駕駛人，以識別並拘捕旅行模式「可疑」的人。這項行動是美國海關與邊境保護局(CBP)悄悄轉型的一環，CBP已因此更加類似於國內情報機構。

美聯社調查採訪多位前政府官員及專家，查閱了數千頁法院、政府文件、州政府撥款和執法數據及逮捕報告。前官員透露，多年來，邊境巡邏隊一直隱瞞其車牌識別系統細節，這些識別車牌系統通常偽裝在高速公路旁的交通安全設備中。

邊境巡邏隊最初只負責維護國家邊境治安，如今建立出一套延伸至美國內陸的監控系統，影響大都會區的居民和往返如芝加哥和底特律、以及往返洛杉磯、聖安東尼奧、休士頓和墨西哥邊界地區的人；該系統大約十年前啟動，旨在打擊非法越境活動、毒品和人口走私販運，並在過去五年不斷擴展。

由於川普政府全力加強移民執法力度， CBP將獲得逾27億元經費，用於建立邊境監控系統，除了強化車牌識別系統，也結合人工智慧(AI)等新興技術。這個在美國內陸建立、以汽車為主的大規模監控網路，讓普通國人日常行為和社交活動受到監測，不再只限於通緝犯。

這項預測性情報計畫已導致部分用路人被攔截搜查，甚至被捕。攝影機監控網路會掃描記錄車輛牌照訊息，演算法會根據車輛出發地、目的地和行駛路線，標記可疑車輛。聯邦特工隨後可能通知地方執法部門，然後駕駛人會發現自己被警察以各種理由攔下，進而遭到嚴厲盤問搜查。

CBP表示，美國邊境巡邏隊使用車牌識別器協助識別威脅並打擊犯罪網絡，此舉「受到多層政策框架及聯邦法律和憲法嚴格約束，以確保該技術基於明確安全目的，獲妥善應用。」

盡管法院普遍支持在公共道路收集車輛車牌資料，但部分法學學者認為，邊境巡邏隊大舉擴張數位監控網路的作法，已引發憲法問題。喬治華盛頓大學法學教授佛格森(Andrew Ferguson)表示，法院已開始意識到，「隨時隨地捕捉所有人資料的大規模監控技術」，可能違反保護公民免受不合理搜查的憲法第四修正案。

邊境 CBP 大都會

上一則

移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

下一則

川普今會曼達尼 白宮發言人：共產主義者要來

延伸閱讀

CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛

CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛
華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡
ICE「夏樂之網」大規模掃蕩教會、住家 數天逮80多人

ICE「夏樂之網」大規模掃蕩教會、住家 數天逮80多人
掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

掃蕩非法移民 北卡夏洛特逾80人被抓

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」