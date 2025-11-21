移民掃蕩行動盯上紐奧良 250名執法人員最快周五抵達

聯邦下一個移民掃蕩目標城市是紐奧良，圖為今年2月紐奧良迎接NFL超級盃時，國民兵進駐維安。(美聯社)

川普 政府發動已持續多個月的大規模打擊非法移民 行動，先後在洛杉磯、芝加哥及夏洛特(Charlotte)等民主黨城市進行後，下個目標將是民主黨人執政的紐奧良，預計12月1日展開「清理沼澤」(Swamp Sweep)行動，多達250個移民執法人員最快會在21日抵達。

紐奧良是爵士樂的發源地，以其盛大的遊行、美食等吸引著來自世界各地的遊客，被喻為「悠閒之都」，也是個典型移民大融合城市。

美聯社指出，盡管紐奧良是民主黨人執政，然而所在的路州共和黨籍州長蘭德 里(Jeff Landry)則是總統川普的盟友，一直將州政策與白宮議程看齊，經常指責該市執法不力，要求全力配合川普政府的大規模移民打擊行動，而聯邦移民執法人員的大規模部署，亦是由蘭德里主動提出。

蘭德里在9月時以暴力犯罪上升為由，請求向紐奧良部署國民兵，盡管市警局表示犯罪率下降，民選議員也認為沒必要動用聯邦軍隊。蘭德里直到19日仍然認為，「清理沼澤行動」的重點是「將危險的罪犯從街頭清除」。

紐奧良候任市長莫雷諾(Helena Moreno)是墨西哥裔移民，將於明年1月12日正式上任。她向美聯社說，紐奧良正瀰漫著一片恐懼，她非常擔心很有可能成為目標的人，其正當程序權利遭到侵犯及受到種族歧視。莫雷諾表示正努力確保這些人了解自己的權利。

紐奧良移民倡導組織「移民聯盟」(Union Migrante)負責人塔伯(Rachel Taber)認為，聯邦執法人員的湧入，將對這個移民城市產生深遠的負面影響，直指「那些推動攻擊移民者，正是剝削移民勞工的人」；又質疑打擊勞工移民後，誰來清理狂歡節期間的酒店、盛大狂歡節遊行後的殘局？

在紐奧良的行動仍由美國海關與邊境保護局(CBP)指揮官博維諾(Gregory Bovino)負責，他早前在洛杉磯及芝加哥指揮期間由於容許使用武力，除受到爭議也遭到訴訟。

一名聯邦法官20日下令川普政府，結束華府的國民兵部署，但暫停執行命令21天以允許上訴。此外，北卡州夏洛特的地方執法人員表示，掃蕩移民的行動似已結束，但是國安部卻說，將持續在該市取締移民。