公開普斯坦檔案 川普簽了 白宮報復行動已有1號目標

民主黨眾議員普雷克特(前排中)被指曾在國會聽證會時與艾普斯坦傳簡訊，傳白宮對公布艾普斯坦文件案惱火，將以她做為目標報復民主黨。(美聯社)

川普 總統19日晚簽署「艾普斯坦 文件透明法案」成為法律，指示司法部公開所有與淫魔富豪艾普斯坦有關的、未列為機密的紀錄與文件。

司法部長邦迪將有30天的時間，須「以可搜尋且可下載的格式，公開所有由司法部 (包括聯邦調查局與聯邦檢察官辦公室)所持有、與艾普斯坦相關的非機密紀錄、文件、通訊以及調查資料」。

要求公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)所有檔案的提案18日在眾院、參院接連通過表決。Politico新聞網站19日分析，白宮對於被艾普斯坦案表決逼到牆角感到沮喪，打算對民主黨 採取報復，川普總統準備好反守為攻策略，準備讓要求公布檔案的民主黨人感到後悔。

一名白宮官員匿名受訪時說：「民主黨方面將為此感到後悔。」官員說：「我們就從民主黨眾議員普雷克特(Stacey Plaskett)開始，你覺得我們不會炒新聞嗎？」

根據艾普斯坦遺產管理機構公布文件，代表美屬維京群島(US Virgin Islands)的普雷克特2019年在國會聽證會舉行時傳簡訊給艾普斯坦。簡訊內容顯示，艾普斯坦企圖影響普雷克特在主席台上的提問問題。

普雷克特辦公室並未回應採訪要求，但普雷克特助理對華盛頓郵報說，當時普雷克特在聽證會期間收到艾普斯坦簡訊，同時也收到幕僚、選區選民以及一般民眾的簡訊。

攻擊是川普常用策略，能測試川普政治實力是否還能迫使他人屈服、讓對提出挑戰的對手付出政治代價。艾普斯坦檔案表決引發各界議論，討論川普是否對共和黨失去掌控、川普是否進入「跛鴨時期」(lame duck period)。

一名白宮資深官員說：「川普總統並沒有任何事情要隱瞞，但民主黨應該感到非常害怕，因為他們有秘密要掩蓋。」官員說，民主黨一直企圖忽視黨內同僚普雷克特跟艾普斯坦的關聯，她在2019年眾院監督委員會聽證會上還跟艾普斯坦簡訊互動。官員指出，川普政府會強調類似案例，因為民主黨的虛偽面目完全被拆穿。

另一名官員說，民主黨認為可以憑著艾普斯坦案攻擊川普所以才開始討論案件，「最後將證明他們算盤打錯了」。

白宮先前表示，艾普斯坦數十年前曾捐3萬2000元給民主黨全國委員會(DNC)，而DNC從未歸還。