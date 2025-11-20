我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

問艾普斯坦怎追女友 哈佛前校長桑默斯閃辭OpenAI職務

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學前校長桑默斯(右)在淫魔富豪艾普斯坦(左)承認犯行後，仍保持密切聯繫，校方已就此展開調查。(美聯社)
哈佛大學前校長桑默斯(右)在淫魔富豪艾普斯坦(左)承認犯行後，仍保持密切聯繫，校方已就此展開調查。(美聯社)

國會上周公布的文件顯示，哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)在已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)承認犯行後，兩人仍保持密切聯繫，校方已就此展開調查。曾任財政部長的桑默斯19日宣布，他已辭去ChatGPT的開發商OpenAI的董事會職務。

哈佛大學發言人牛頓(Jason Newton)19日表示，哈佛正在審查該校相關人員的訊息，其中包括2001年到2006年擔任校長的桑默斯，這些訊息出現在艾普斯坦的檔案當中，以「評估可能需要採取哪些行動」。

「華盛頓郵報」報導，國會眾院監督委員會12日公布一批文件，揭露艾普斯坦與各國領袖、商業巨頭和美國政治人物之間的關係，其中許多人在艾普斯坦2008年承認仲介賣淫等指控後，仍與他保持聯繫很長一段時間。

桑默斯與艾普斯坦2018年11月到2019年7月5日之間的簡訊與電郵紀錄顯示，桑默斯向艾普斯坦請教如何追求一名女子；兩人的簡訊互動，持續到艾普斯坦遭控仲介賣淫被捕前夕。桑默斯所指的這名女子是中國亞投行前行長金立群的女兒金刻羽。

此外，耶魯預算實驗室(Yale Budget Lab)、華府智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)、布魯金斯研究所(Brookings Institution)漢密爾頓計畫(Hamilton Project)、全球發展中心(Center for Global Development)，以及美國進步中心(Center for American Progress)等委員會和智庫都與桑默斯切割。

左派智庫「美國進步中心」發出聲明表示，已暫停啟動一個聚焦經濟提案的工作小組，桑默斯原計畫參與領導該小組。

過去數十年來，桑默斯一直是華盛頓經濟政策領域的重要人物；他曾在柯林頓總統任內擔任財政部長，並在歐巴馬總統任內擔任國家經濟會議主席。

桑默斯於2001年到2006年擔任哈佛校長，目前在哈佛擔任教授；他2006年2月辭去校長職務，部分原因是他在演講中暗示，科學領域高層的女性較少，「可能與先天能力(intrinsic aptitude)有關」。

艾普斯坦 財政部 哈佛大學

上一則

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

下一則

美國會委員會建議台灣出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署能力

延伸閱讀

簽署公開艾普斯坦檔案法案 川普：民主黨恐適得其反

簽署公開艾普斯坦檔案法案 川普：民主黨恐適得其反
川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」

川普簽署艾普斯坦案 司法部30天內須全數公開「獄中死因或見光」
被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退

被爆找「淫魔」當戀愛軍師 哈佛前校長羞慚引退
美前財長桑默斯涉艾普斯坦案 辭去OpenAI董事職務

美前財長桑默斯涉艾普斯坦案 辭去OpenAI董事職務

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據