問艾普斯坦怎追女友 哈佛前校長桑默斯閃辭OpenAI職務

哈佛大學前校長桑默斯(右)在淫魔富豪艾普斯坦(左)承認犯行後，仍保持密切聯繫，校方已就此展開調查。(美聯社)

國會上周公布的文件顯示，哈佛大學 前校長桑默斯(Larry Summers)在已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)承認犯行後，兩人仍保持密切聯繫，校方已就此展開調查。曾任財政部 長的桑默斯19日宣布，他已辭去ChatGPT的開發商OpenAI的董事會職務。

哈佛大學發言人牛頓(Jason Newton)19日表示，哈佛正在審查該校相關人員的訊息，其中包括2001年到2006年擔任校長的桑默斯，這些訊息出現在艾普斯坦的檔案當中，以「評估可能需要採取哪些行動」。

「華盛頓郵報」報導，國會眾院監督委員會12日公布一批文件，揭露艾普斯坦與各國領袖、商業巨頭和美國政治人物之間的關係，其中許多人在艾普斯坦2008年承認仲介賣淫等指控後，仍與他保持聯繫很長一段時間。

桑默斯與艾普斯坦2018年11月到2019年7月5日之間的簡訊與電郵紀錄顯示，桑默斯向艾普斯坦請教如何追求一名女子；兩人的簡訊互動，持續到艾普斯坦遭控仲介賣淫被捕前夕。桑默斯所指的這名女子是中國亞投行前行長金立群的女兒金刻羽。

此外，耶魯預算實驗室(Yale Budget Lab)、華府智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)、布魯金斯研究所(Brookings Institution)漢密爾頓計畫(Hamilton Project)、全球發展中心(Center for Global Development)，以及美國進步中心(Center for American Progress)等委員會和智庫都與桑默斯切割。

左派智庫「美國進步中心」發出聲明表示，已暫停啟動一個聚焦經濟提案的工作小組，桑默斯原計畫參與領導該小組。

過去數十年來，桑默斯一直是華盛頓經濟政策領域的重要人物；他曾在柯林頓總統任內擔任財政部長，並在歐巴馬總統任內擔任國家經濟會議主席。

桑默斯於2001年到2006年擔任哈佛校長，目前在哈佛擔任教授；他2006年2月辭去校長職務，部分原因是他在演講中暗示，科學領域高層的女性較少，「可能與先天能力(intrinsic aptitude)有關」。