司法部認了 柯米案大陪審團未全體審查最終起訴書

川普 政府起訴前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)案，再度受挫。司法部 19日承認，提交柯米起訴書的過程可能有疏漏；大陪審團全體成員並未審查最終起訴書。

美聯社報導，這樁被認為充滿政治報復色彩的起訴案自9月被司法部提出後，已多次遭遇挑戰並被要求駁回。如今，司法部承認提交起訴書過程有缺失，全案似乎岌岌可危。

現年64歲的柯米9月下旬遭司法部以對國會做偽證、妨礙國會「通俄案」調查兩項罪名起訴，10月8日首次出庭並辯稱無罪。柯米律師指此案足以構成「惡意起訴」(vindictive prosecution)，積極爭取在明年1月正式開審前，撤銷全案。

負責審理此案的聯邦法官費茲派翠克 (William Fitzpatrick)17日裁決表示，他審閱了大陪審團庭審紀錄，對於大陪審團是否審查了最終提交的兩項指控起訴書存疑。

19日，柯米律師再次嘗試說服聯邦地區法院法官納馬諾夫(Michael S. Nachmanoff)駁回司法部對柯米做出的刑事指控。

納馬諾夫則針對費茲派翠克日前有關起訴書的擔憂，向司法部施壓。結果，司法部檢察官萊蒙斯(Tyler Lemons)在與川普總統欽點的檢察官哈利 根(Lindsey Halligan) 私下商議後承認，修訂後的起訴書並未出示給大陪審團全體成員看過。

納馬諾夫隨即詢問哈利根，她將最終版本起訴書提交治安法官時，法庭裡有哪些人。哈利根說，只有兩名大陪審團成員在場，其中包括陪審團主席在內。

柯米律師德里本(Michael Dreeben)表示，政府未能將最終起訴書提交給全體大陪審團成員，已構成駁回此案理由；而且，由於沒有有效的起訴書，訴訟時效已過；「等於是阻止此案進一步起訴」。

納馬諾夫沒有立即作出裁決，他稱「這些問題過於重要和複雜」，無法當庭裁決。

川普總統9月倉促指派前私人律師及白宮助理哈利根出任代理聯邦檢察官；她9月22日上任後，立即趕在9月25日追訴時效屆滿前起訴柯米。哈利根起訴過程被認為犯下連串「嚴重調查錯誤」。