川普將推「創世紀任務」美擬升高國安等級規格全力競逐AI

編譯劉忠勇／綜合外電
Nvidia執行長黃仁勳周二和川普會面，當晚也出席了替沙烏地王儲舉行的晚宴。（路透）
Nvidia執行長黃仁勳周二和川普會面，當晚也出席了替沙烏地王儲舉行的晚宴。（路透）

美國能源部官員表示，川普總統預定於周一在白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計畫，以強化美國的人工智慧（AI）布局。

能源部幕僚長 Carl Coe 周三在田納西州諾克斯維爾舉行的能源機會論壇（Opportunities in Energy Conference）上說，如此安排旨在強調，川普政府視即將到來的 AI 競賽，重要性不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽。Coe 說：「我們認為『創世紀任務』的地位是等同的。」

Coe 未透露更多細節，但表示這份行政命令可能會要求美國多所國家實驗室加強研發新興 AI 技術，也可能納入官民協力的合作模式。有白宮官員表示，在正式宣布前，外界對行政命令內容的討論都只是推測。

川普政府也在準備另一份獨立的行政命令，授權司法部對那些被認定為違憲的州級 AI 規範提起訴訟，並威脅對法規被過度繁瑣或限制過多的州削減聯邦資金。

在周三美國─沙烏地投資論壇上，川普表示將和合作夥伴共同打造「全球規模最大、最強、最具創新的 AI 生態系」。

他說，美國將推動「一次核准」的制度，企業不必再逐州面對50套審查流程。川普並強調，若任由各州各自為政，形成拼裝式的 AI 法規，「將會是一場災難」，因為只要「某個覺醒州」卡關，就可能讓整個產業發展停滯。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳周二和川普會面，當晚也出席了替沙烏地王儲舉行的晚宴。他先前已公開表達過類似看法，認為中國在監管流程上更為集中統一，讓北京在全球AI競爭中占了便宜，相對之下美國則較為吃虧。

