馬斯克攜手Nvidia 沙國建巨型數據中心

馬斯克旗下企業將與輝達、沙烏地阿拉伯夥伴在沙國合建巨型數據中心，圖為川普接待沙國王儲到訪時，黃仁勳(右前一)與馬斯克(左二)也在場。(美聯社)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)的人工智慧新創公司xAI 將與晶片龍頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)及沙烏地阿拉伯 人工智慧公司Humain合作，在沙國興建一座巨型數據中心。馬斯克19日宣布這項合作計畫，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)目前正在美國訪問。

華爾街日報19日分析，華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年在伊斯坦堡遭到謀殺之後，馬斯克如今宣布合作計畫凸顯美國企業對沙國態度已有改變，轉為對沙國友好。

馬斯克與輝達創始人兼執行長黃仁勳19日在「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」(U.S.-Saudi Investment Forum)上說，與Humain共同合作的數據中心將耗電500兆瓦，大約等同數十萬戶家庭一年的電力使用量。論壇在甘迺迪中心(Kennedy Center)舉行，與會者包括企業執行長與政府官員。

xAI是多個正在中東地區擴大規模的人工智慧公司之一，當地有廣大土地、充足能源，還有躍躍欲試想要投資的主權財富基金。川普總統今年5月訪問沙烏地阿拉伯時，亞馬遜(Amazon)、輝達、超微(AMD)都宣布以10億計數的投資，不少企業也跟阿拉伯聯合大公國簽訂協議。

美國商務部已批准向阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯的兩家企業出售最多7萬個先進人工智慧晶片。政府官員表示，這項交易將允許美國公司向位於阿布達比的國營AI公司G42，以及沙烏地政府支持的Humain，各出售最多3萬5000台輝達GB300伺服器或等同產品。

協議中包含防護措施與資安條款，以確保這些晶片不會最終讓中國及科技公司華為受益。負責監管出口管制的美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security)將負責監督相關規範的遵循情況。

基於安全考量，OpenAI、xAI以及其他美國企業出口晶片到中東地區都須獲得政府核准。這些公司彼此屬於競爭關係，都在努力打造規模最大的大型數中心，以便用來訓練最先進的AI模型。

卡舒吉遇害之後，許多美國企業與沙國斷絕往來，xAI與輝達19日的宣布象徵美國企業對沙國態度已經改變。川普18日答覆媒體詢問時為沙爾曼辯護表示，沙爾曼對卡舒吉謀殺案「毫無所悉」，但中央情報局(CIA)的案情評估與川普說詞不同。