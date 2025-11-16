高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
川普第二任期對多國課徵對等關稅，導致美國物價飆升，為安撫民眾不滿情緒，川普關稅政策開始轉彎。 （美聯社）
川普總統14日發布行政命令，取消咖啡、牛肉、香蕉和番茄在內的多種食品雜貨進口關稅。華盛頓郵報報導，這是川普4月實施緊急關稅以來的最大讓步；如此做法和川普政府多次聲稱關稅未影響零售價格的說法，相互矛盾；彰顯川普上任以來最具代表性的關稅政策，已讓他處於守勢，急於安撫消費者。

民眾反對、國會支持率下降以及最高法院可能對川普關稅政策做出致命性裁決，都讓川普窮於捍衛其經濟策略。華郵分析指出，眼下最值得擔憂應該是公眾輿論；本月初維吉尼亞州和新澤西州選舉，民主黨大勝，正是源於民眾對生活成本加劇的不滿。

最近的華郵、美國廣播公司(ABC)新聞網和益普索(Ipsos)聯合民調顯示，近2比1的登記選民反對川普關稅政策；類似民調結果全年一致，可能危及共和黨候選人明年國會選情。

許多日常用品價格仍在飆升。財政部長貝森特12日接受「福斯與朋友」節目採訪時表示，削減關稅將「迅速降低物價」。白宮發言人表示，川普總統正在推行「靈活、細緻、多面的貿易策略」。

川普以不到一年時間，將中國商品平均關稅提高近一倍，達到47%，獲得逾1兆元外國投資承諾，並在美國經濟主要領域設置保護主義壁壘。與1945年後占主導地位數十年的傳統經濟學相比，川普開闢了全新道路。

如今，在選民壓力下，川普的政策即將轉變。

曾在川普第一任期白宮工作的貿易專家艾森斯塔特(Everett Eissenstat)說：「這算是個轉捩點。川普一開始就把目標定得相當明確；我認為他在貿易議題上，已實現了這些目標。隨著時間推移，必然會看到一些調整。」

不過，小布希政府時代擔任出口管制高層官員、現任諮詢公司「博然思維」(Brunswick Group)資深顧問帕迪拉(Christopher Padilla)說：「他們知道不該徵收這麼多關稅，這些關稅損害了消費者的購買力；現在他們正在找理由降低關稅。問題是，我們當初真的有必要經歷這一切嗎？」

川普發布行政命令，取消多種食品雜貨進口關稅，是4月實施緊急關稅以來的最大讓步。圖為民眾在伊利諾州一家商店購物。（美聯社）
川普發布行政命令，取消多種食品雜貨進口關稅，是4月實施緊急關稅以來的最大讓步。圖為民眾在伊利諾州一家商店購物。（美聯社）

