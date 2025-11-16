我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

關稅效應 咖啡1年漲價40%、牛肉貴11% 消費者吃不消

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
關稅效應下，咖啡、香蕉及其他日用品價格過去一年來急劇上漲，其中牛肉漲了11%，對 中低收入的民眾來說，生活壓力暴增。 （美聯社）
關稅效應下，咖啡、香蕉及其他日用品價格過去一年來急劇上漲，其中牛肉漲了11%，對 中低收入的民眾來說，生活壓力暴增。 （美聯社）

咖啡、牛肉、香蕉及其他日用品價格，在過去一年急劇上漲，尤以總統川普重返白宮發動全球貿易戰開徵關稅後漲得更為厲害，加劇了國民的普遍不滿，也是共和黨在本月初的地方選舉大敗的因素之一。

華爾街日報援引勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，在截至9月的過去一年，咖啡、牛肉、香蕉的平均零售價，分別飆漲40%、11.5%及8.6%，遠高於大約3%的整體通膨率。

食品雜貨價格上漲，對中低收入的國民來說尤其沉重，被迫將更大的收入比率花在食品支出，高物價的憤怒情緒，也反映在本月初新澤西及維吉尼亞州的州長選舉，共和黨大敗。

總統川普明顯知道後果嚴重甚至影響明年期中選舉，14日採取行動，降低牛肉、咖啡、香蕉以及其他逾百種農產品、食品的關稅。

美國咖啡及香蕉都是依賴進口，聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)指出，進口商及批發商一定會將關稅成本轉嫁給消費者。

巴西是美國最大的牛肉和咖啡進口來源國之一，除面對50%的關稅外，由於其他多項關稅措施疊加，牛肉進口總稅率高達76.4%，這絕大部分成本要由美國消費者來承受。

財經新聞頻道CNBC指出，不僅是巴西，同樣受關稅影響的澳洲、紐西蘭及烏拉圭對美國的牛肉出口也出現下降，在供應減少下，自然加劇了本已緊張的牛肉供應鏈壓力。

經濟研究公司Trade Partnership Worldwide的總裁安東尼(Dan Anthony)解釋，當對主要供應國徵收關稅時，支付關稅的美國進口商自然會將之轉嫁給消費者，又或索性停止進口而導致供應減少，無論哪種情況，價格飆漲是必然的。

除了關稅原因，美國原本是主要的牛肉生產國，但多年來牛隻數量持續減少，這也推高了牛肉價格。

專家都說，取消進口關稅將有助於降低價格，但即使成本下降了，進口商通常也需要一段時間才會降低價格。

關稅效應下，牛肉一年來價格漲了11%。（美聯社）
關稅效應下，牛肉一年來價格漲了11%。（美聯社）

關稅 咖啡

上一則

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

下一則

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

延伸閱讀

咖啡1年內貴40%、牛肉、香蕉漲價也超過通膨 消費者吃不消

咖啡1年內貴40%、牛肉、香蕉漲價也超過通膨 消費者吃不消
企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美關稅談判商業外交內幕

企業上場、政府壓陣 揭露瑞士與美關稅談判商業外交內幕
川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅

川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅
美對南韓、瑞士關稅降至15% 同意韓半導體條件不劣於台

美對南韓、瑞士關稅降至15% 同意韓半導體條件不劣於台

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英