川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

巴西 副總統奧克明(Geraldo Alckmin)15日表示，盡管川普 總統已下令豁免多項產品的進口關稅 ，但是巴西包括咖啡、牛肉與熱帶水果等輸美產品仍被課以40%的關稅。

川普14日簽署一項行政命令，修改4月所宣布對美貿易夥伴徵收的對等關稅，豁免包括水果、堅果和香料等100多種常見食品。巴西輸美產品當時被課徵10%的關稅。

但是川普7月宣稱由於他的盟友，巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)被控密謀政變送審，因而對巴西額外課以40%的懲罰性關稅。川普稱波索納洛受審是巴西政府的獵巫行為。不過盡管如此，巴西法院9月仍判決波索納洛27年又3個月的有期徒刑。

奧克明表示，川普14日豁免多項產品關稅的決定，讓巴西一些沒有列入40%關稅清單的輸美產品成為零關稅，如柳橙汁。但是咖啡、牛肉與如芒果、鳳梨等熱帶水果仍被課以40%的關稅。

奧克明對川普最新的決定表示歡迎，認為這是一項「正向」的發展，但是他同時也強調，仍有一些扭曲的情況需要糾正。

奧克明說道：「大家都減少了10%，但是由於巴西是50% ，因此還有40%。」

奧克明並且表示，川普14日的決定意味巴西輸美產品有26%不會被額外課稅，此一比率高於之前的23%。

川普總統7月對巴西輸美產品加徵40%的關稅，完全是一項政治舉動因為巴西對美有貿易逆差，使得巴西與美國間的關係降至有史來最惡劣的情況。不過近來雙方的關係已有改善，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）10月時曾在馬來西亞與川普會面。魯拉在與川普會談後表示，他有信心雙方很快就會達成一項貿易協議。奧克明15日表示，魯拉與川普總統的對話意義重大。

本周巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾進行了50分鐘的對話，就雙方貿易關係進一步磋商。

受川普對等關稅政策影響，美國牛肉價格漲勢近來加劇，而川普對巴西牛肉課徵的關稅是主因之一。