我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

川普豁免多項商品關稅 巴西咖啡、牛肉仍被課40%

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00

巴西副總統奧克明(Geraldo Alckmin)15日表示，盡管川普總統已下令豁免多項產品的進口關稅，但是巴西包括咖啡、牛肉與熱帶水果等輸美產品仍被課以40%的關稅。

川普14日簽署一項行政命令，修改4月所宣布對美貿易夥伴徵收的對等關稅，豁免包括水果、堅果和香料等100多種常見食品。巴西輸美產品當時被課徵10%的關稅。

但是川普7月宣稱由於他的盟友，巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)被控密謀政變送審，因而對巴西額外課以40%的懲罰性關稅。川普稱波索納洛受審是巴西政府的獵巫行為。不過盡管如此，巴西法院9月仍判決波索納洛27年又3個月的有期徒刑。

奧克明表示，川普14日豁免多項產品關稅的決定，讓巴西一些沒有列入40%關稅清單的輸美產品成為零關稅，如柳橙汁。但是咖啡、牛肉與如芒果、鳳梨等熱帶水果仍被課以40%的關稅。

奧克明對川普最新的決定表示歡迎，認為這是一項「正向」的發展，但是他同時也強調，仍有一些扭曲的情況需要糾正。

奧克明說道：「大家都減少了10%，但是由於巴西是50% ，因此還有40%。」

奧克明並且表示，川普14日的決定意味巴西輸美產品有26%不會被額外課稅，此一比率高於之前的23%。

川普總統7月對巴西輸美產品加徵40%的關稅，完全是一項政治舉動因為巴西對美有貿易逆差，使得巴西與美國間的關係降至有史來最惡劣的情況。不過近來雙方的關係已有改善，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）10月時曾在馬來西亞與川普會面。魯拉在與川普會談後表示，他有信心雙方很快就會達成一項貿易協議。奧克明15日表示，魯拉與川普總統的對話意義重大。

本周巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)曾進行了50分鐘的對話，就雙方貿易關係進一步磋商。

受川普對等關稅政策影響，美國牛肉價格漲勢近來加劇，而川普對巴西牛肉課徵的關稅是主因之一。　

巴西 川普 關稅

上一則

買2筆就停了 中採購美大豆數量不到承諾的3%

下一則

關稅效應 咖啡1年漲價40%、牛肉貴11% 消費者吃不消

延伸閱讀

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億
社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案
傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫
川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英