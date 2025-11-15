BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

美國總統川普14日搭乘空軍一號飛往佛州時接受訪問。（路透）

英國廣播公司（BBC）13日就《廣角鏡》（Panorama）在剪輯美國總統川普 於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導向他致歉，但強調無意誹謗，因而拒絕支付10億美元賠償。川普則表示，將對BBC採取法律行動。

BBC報導，川普14日晚間在空軍一號上受訪時表示：「我們將起訴他們，索賠大約介於10億到50億美元之間，可能會在下周某個時候提告。」他說：「我覺得我必須這麼做，他們騙人，改了我口中說出的話。」

川普同時透露，尚未與英國首相施凱爾 （Sir Keir Starmer）提及此事。不過，施凱爾曾要求通話，他計畫周末回電。

川普證實將對BBC提告之前，接受英國GB News訪問。他表示：「我做這行這麼久了，從未見過這種事。這簡直太惡劣了。我覺得甚至比CBS與《60分鐘》的賀錦麗 事件還要糟。」他還說：「我覺得我有義務這麼做。如果不這麼做，就無法阻止同樣的事情再次發生在其他人身上。」

BBC承認，對川普於2021年1月6日發表演講所進行的剪輯，無意中給人「川普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象」，總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）引咎辭職。雖然董事會主席夏哈（Samir Shah）以親筆信道歉，但BBC表示不會支付任何金錢賠償。

BBC在回覆川普律師團隊的信中提出5項主要抗辯理由，主張不需承擔法律責任。首先，BBC沒有權利，也從未在旗下美國頻道播放過這集《廣角鏡》節目；可在BBC iPlayer收看時，也僅限英國觀眾觀看。其次，這部名為《川普：第二次機會？》的紀錄片並未對川普造成傷害，因為他隨後不久便成功連任。

第三，剪輯內容並非意在誤導，而只是為了縮短冗長的演講，且並非出於惡意。第四，這段片段從未被視為孤立存在，而只是長達一小時節目中的12秒內容，節目中還包含許多支持川普的聲音。最後，在美國，針對公共事務的評論和政治言論受到誹謗法的高度保護。