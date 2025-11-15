我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警務政策路線差異明顯 曼達尼將會市警局長蒂池

185家攤商 紐約聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

BBC為「誤導剪接」道歉但拒賠 川普將提告求償10億美元起跳

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普14日搭乘空軍一號飛往佛州時接受訪問。（路透）
美國總統川普14日搭乘空軍一號飛往佛州時接受訪問。（路透）

英國廣播公司（BBC）13日就《廣角鏡》（Panorama）在剪輯美國總統川普於2021年國會暴亂期間的演講時造成誤導向他致歉，但強調無意誹謗，因而拒絕支付10億美元賠償。川普則表示，將對BBC採取法律行動。

BBC報導，川普14日晚間在空軍一號上受訪時表示：「我們將起訴他們，索賠大約介於10億到50億美元之間，可能會在下周某個時候提告。」他說：「我覺得我必須這麼做，他們騙人，改了我口中說出的話。」

川普同時透露，尚未與英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）提及此事。不過，施凱爾曾要求通話，他計畫周末回電。

川普證實將對BBC提告之前，接受英國GB News訪問。他表示：「我做這行這麼久了，從未見過這種事。這簡直太惡劣了。我覺得甚至比CBS與《60分鐘》的賀錦麗事件還要糟。」他還說：「我覺得我有義務這麼做。如果不這麼做，就無法阻止同樣的事情再次發生在其他人身上。」

BBC承認，對川普於2021年1月6日發表演講所進行的剪輯，無意中給人「川普直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象」，總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）引咎辭職。雖然董事會主席夏哈（Samir Shah）以親筆信道歉，但BBC表示不會支付任何金錢賠償。

BBC在回覆川普律師團隊的信中提出5項主要抗辯理由，主張不需承擔法律責任。首先，BBC沒有權利，也從未在旗下美國頻道播放過這集《廣角鏡》節目；可在BBC iPlayer收看時，也僅限英國觀眾觀看。其次，這部名為《川普：第二次機會？》的紀錄片並未對川普造成傷害，因為他隨後不久便成功連任。

第三，剪輯內容並非意在誤導，而只是為了縮短冗長的演講，且並非出於惡意。第四，這段片段從未被視為孤立存在，而只是長達一小時節目中的12秒內容，節目中還包含許多支持川普的聲音。最後，在美國，針對公共事務的評論和政治言論受到誹謗法的高度保護。

川普 施凱爾 賀錦麗

上一則

川習會承諾跳票？中國對美實際黃豆採購量 迄今嚴重短少近40倍

延伸閱讀

川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人
川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官
WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓
川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅

川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品