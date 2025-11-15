我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)
許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)

國會本周公布一批由「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)遺產管理人近期移交的文件，其中包括艾普斯坦從2008年到2019年去世期間收發的2324個電郵串(email threads，即針對同一主題的電郵往來紀錄)。華爾街日報查閱後統計，其中1670個與川普總統有關、512個與前總統柯林頓有關，不過該分析並未指出任何美國總統直接收發電郵給艾普斯坦，只是列出了艾普斯坦或收件者提及這些人士的情況。

據報導，艾普斯坦提及川普的郵件顯示出他對川普政治前途、法律困境的濃厚興趣，通常是在分享有關2016年大選和總統任期內政策的新聞報導。那段時間幾乎所有話題都是關於川普，也包括艾普斯坦與一些朋友批評川普、向記者提供內幕消息、回應一些同夥關於川普的問題。

2011年4月2日，艾普斯坦寄給共犯女友、前英國社交名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的電郵中寫道：「妳要知道，川普是隻不會吠的狗，薇吉妮亞(應是指吉佛瑞Virginia Giuffre)跟他在我家待上數小時，他卻一次也沒被提到。」2019年2月1日一封轉寄給記者沃爾夫(Michael Wolff)的艾普斯坦郵件中寫道：「川普知道未成年少女遭受性剝削，且那段時間常來我家」。川普曾表示在艾普斯坦於2008年承認引誘未成年人賣淫罪名成立前，就與他斷絕關係。

前總統柯林頓出現的500多個電郵串中，大部分是川普2015年宣布競選總統之前。柯林頓在1990年代與艾普斯坦交往密切，曾搭過他的私人飛機。一封2010年的電郵中，微軟創辦人比爾．蓋茲的前顧問尼科里奇(Boris Nikolic)對艾普斯坦說「昨天見了你的朋友柯林頓」，艾普斯坦回「好玩嗎？」。

2015年艾普斯坦與前紐約時報記者湯馬斯(Landon Thomas Jr.)的電郵中，艾普斯坦稱某位女士編造關於她和柯林頓一起參加多個雜交派對的謊言，但柯林頓從來沒出現在那些場合；湯馬斯則建議艾普斯坦出面反擊並提供證據。

柯林頓的發言人就這些郵件表示：「這證實了我們一直以來的說法，甚至更多：柯林頓總統對艾普斯坦的滔天罪行毫不知情，20年間從未與他交談過，也從未到訪過他的小島，兩人之間根本沒有任何情誼可言。」

許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)
許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)
許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)
許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)

艾普斯坦 川普 柯林頓

上一則

明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持

下一則

第2任首次 川普對台軍售3.3億元

延伸閱讀

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件
民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身