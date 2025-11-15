WSJ：艾普斯坦2324個電郵 逾半提到川普 頻出現柯林頓

許多新公布的電郵，內容都提及川普。(路透)

國會本周公布一批由「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)遺產管理人近期移交的文件，其中包括艾普斯坦從2008年到2019年去世期間收發的2324個電郵串(email threads，即針對同一主題的電郵往來紀錄)。華爾街日報查閱後統計，其中1670個與川普 總統有關、512個與前總統柯林頓 有關，不過該分析並未指出任何美國總統直接收發電郵給艾普斯坦，只是列出了艾普斯坦或收件者提及這些人士的情況。

據報導，艾普斯坦提及川普的郵件顯示出他對川普政治前途、法律困境的濃厚興趣，通常是在分享有關2016年大選和總統任期內政策的新聞報導。那段時間幾乎所有話題都是關於川普，也包括艾普斯坦與一些朋友批評川普、向記者提供內幕消息、回應一些同夥關於川普的問題。

2011年4月2日，艾普斯坦寄給共犯女友、前英國社交名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的電郵中寫道：「妳要知道，川普是隻不會吠的狗，薇吉妮亞(應是指吉佛瑞Virginia Giuffre)跟他在我家待上數小時，他卻一次也沒被提到。」2019年2月1日一封轉寄給記者沃爾夫(Michael Wolff)的艾普斯坦郵件中寫道：「川普知道未成年少女遭受性剝削，且那段時間常來我家」。川普曾表示在艾普斯坦於2008年承認引誘未成年人賣淫罪名成立前，就與他斷絕關係。

前總統柯林頓出現的500多個電郵串中，大部分是川普2015年宣布競選總統之前。柯林頓在1990年代與艾普斯坦交往密切，曾搭過他的私人飛機。一封2010年的電郵中，微軟創辦人比爾．蓋茲的前顧問尼科里奇(Boris Nikolic)對艾普斯坦說「昨天見了你的朋友柯林頓」，艾普斯坦回「好玩嗎？」。

2015年艾普斯坦與前紐約時報記者湯馬斯(Landon Thomas Jr.)的電郵中，艾普斯坦稱某位女士編造關於她和柯林頓一起參加多個雜交派對的謊言，但柯林頓從來沒出現在那些場合；湯馬斯則建議艾普斯坦出面反擊並提供證據。