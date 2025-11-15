國安部長稱移民程序有加快 但目前積案量達1130萬件創紀錄

移民局有關移民案件的積壓數量不斷增加，圖為民眾在舊金山移民局前面排隊。(美聯社)

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)表示，川普政府正加速綠卡 與簽證 處理程序，允許更多人入籍，但美國公民暨移民服務局(USCIS)的統計數據卻顯示，相關申請積案創紀錄。

諾姆12日接受「福斯新聞」訪問時表示，「在川普政府第二任期內，我們加快簽證、綠卡等計畫的審核速度，也對更完善處理，且川普上任後成為美國公民的人數，也比以往還多。」

不過USCIS數據顯示，目前有1130萬份的申請文件待處理，創下USCIS史上最高的移民申請積案紀錄。

USCIS近期公布的1月至3月數據顯示，幾項關鍵移民表格的處理時間持續延長，導致申請者的等待時間比預期長數月，甚至數年。

新聞周刊(Newsweek)報導，高技能人才需要的H-1B簽證、工作許可申請和技術勞工綠卡申請等就業文件的申請數量，是USCIS的主要職務，而USCIS光是今年第二季就收到173萬份相關申請。

USCIS是負責管理美國合法移民事務的聯邦機構，職務內容包括處理綠卡申請、工作許可、公民身分和簽證資料；USCIS的資金來源是移民與雇主繳納的申請費，而非人民的納稅錢。

不過，諾姆所謂的「加快處理」與不斷增加的積案出現落差，招致質疑。

諾姆發言前，川普剛為H-1B簽證計畫辯護。這顯示政府官員協調對合法移民表現較友善立場，雖然白宮持續加強執行移民法和更嚴格的審核。

川普政府就任以來，對非法移民 採取強硬的驅逐政策。在某些情況下，持綠卡和簽證等有效證件者也遭當局拘留。

國土安全統計辦公室(Office of Homeland Security Statistics)估計，截至2024年1月1日，美國有1280萬名合法永久居民。

「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David Bier)表示，目前申請綠卡的移民員工平均要等將近三年半的時間，才能獲得政府批准，或者額外支付2805元的費用，則可縮短等待期至2.8年。

畢爾認為，其他國家幾周或幾個月內就可核發綠卡，而不是數年，所以美國將在全球人才競爭中敗下陣來。美國政府應簡化合法移民體系，取消不必要、繁瑣的程序。