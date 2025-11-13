我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

川普任內最大汽車業投資案 豐田汽車證實未來5年在美投資100億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
豐田汽車北卡州電池廠。（取材自豐田汽車網站）
豐田汽車北卡州電池廠。（取材自豐田汽車網站）

豐田汽車周四證實，未來五年會再對美國加碼投資100億美元，成為日本汽車業者自美國總統川普二進白宮以來最大投資案。

豐田同日宣布，位於北卡羅來納州的電池廠正式啟用，這座廠「總投資接近140億美元，將創造多達5100個新工作機會」。

這項投資承諾，適逢川普10月底訪問日本之後。川普和日本首相高市早苗都強調，雙方要把美日安全同盟帶入「新的黃金時代」。

川普原本對日本貨品加徵25%的關稅，理由是要把製造業帶回美國，並修正他所謂失衡的貿易安排，後來在7月和日本達成協議，將日本貨品關稅降為15%。

相對地，日本承諾從現在到2029年1月川普任期結束之間，將在美國投資5500億美元。

豐田並未透露這筆100億美元的具體用途。分析師認為，豐田很可能用於擴大在美國的生產規模，甚至把美國製汽車銷回日本。

麥格理（Macquarie）分析師 James Hong 說：「未來幾年，豐田在美國有很多方式可以妥善運用這筆投資，從單純擴充產能，到混合動力車零組件在地化、生產混合動力車本身，以及與自駕、機器人相關的AI投資。」

日本政府提交的投資清單中，包括基礎設施、能源、AI和攸關國安的礦產等符合美日協議的項目，但並未列入豐田。

日本 豐田 川普

上一則

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

延伸閱讀

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴
川普政府要台投資 傳最高5500億美元

川普政府要台投資 傳最高5500億美元
州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食
亞特蘭大聯準會總裁明年2月退休 川普有機會掌控聯準會

亞特蘭大聯準會總裁明年2月退休 川普有機會掌控聯準會

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉