「美國沒人才」川普為H-1B辯護 格林嗆：反對被外國勞動力取代

MAGA議員格林批評川普H-1B政策損害美國人工作機會，也不該發簽證給中國留學生，川普辯護說這都是因為美國人才不足。(路透)

總統川普 近日為H-1B 簽證辯護，稱美國需「引進外來人才」，因部分職缺「本國缺乏某些專業人才」。此言一出，引發保守派反彈。共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)公開批評，強調反對外國勞工與外籍學生取代美國人，「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營人士也質疑川普說法「背離美國勞工」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普11日晚間在受訪時為H-1B簽證辯護，表示美國有時必須引進外國勞工，因為「國內缺乏某些專業人才」。不過，當主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)一度質疑「美國已有足夠的人才」時，川普立刻反駁說，「不，美國沒有，美國缺乏某些人才，而且美國人必須學習。」

川普一直大力宣傳他在爭取外國投資方面的成就，包括那些將會促進汽車和人工智慧產業發展的投資，但在採訪中，他同樣暗示部分美國工人可能沒有為生產的各個階段做好充分準備。他說，「你不能只是說一個國家要來投資100億元建一座工廠，然後把五年沒工作的人從失業隊伍裡拉出來，讓他們開始製造飛彈。那樣行不通。」

今年9月，川普簽署命令，將企業申請H-1B外籍專業工作簽證 的費用調高至10萬元，雖被視為國會移民強硬派的勝利，但也讓科技業者聘請外國技術人員的成本大增。

國會山莊報(The Hill)則報導，眾議員格林12日在社群平台發文，持續批評總統川普，矛頭指向他對於H-1B簽證與外交政策的言論。她在社交平台X上對「美國人民」發文說，「我相信你們是優秀的、有才華的、富有創造力的、聰明的、勤奮的並且渴望有所成就，」她接著說，「我堅決反對你們被外國勞動力取代，就像使用H-1B簽證一樣。」

格林表示，「堅決反對允許外國學生進入我們的學院和大學，例如60萬中國學生，只是為了在經濟上支持這些學校。如果這些學校辦不下去，那就讓它們辦不下去。反正現行的制度對我們的年輕人也沒有幫助。」多位MAGA陣營成員也紛紛透過社群媒體發聲，反對川普為H-1B簽證所做的辯護以及他讓更多中國學生來美留學的言論。