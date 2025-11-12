ICE突襲掃蕩喬州車廠 南韓員工擬提集體訴訟

喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池廠9月4日遭ICE突襲，數百韓籍工人被拘留後遺返；現在200名工人對ICE提出集體訴訟。(歐新社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)10日報導指出，今年9月喬治亞州一間電動車 用電池工廠遭移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )突襲拘留的南韓 員工，正準備對ICE提起集體訴訟。

這場突襲的目標是現代汽車(Hyundai Motor)與LG新能源(LG Energy Solution)合資的電動車電池工廠；該工廠包括一名金姓男子在內約200名工人指控ICE非法拘留、種族偵防、侵犯人權和過度使用武力。

這批被逮捕的南韓員工是持B-1商務簽證進入美國；他們是以技術工人身分被派往美國，負責培訓美國員工並協助建立生產線。

ICE探員在9月4日上午突襲該工廠，導致生產活動停止；金姓員工指出：「全副武裝的探員衝進工廠，還有直升機和無人機在空中盤旋，感覺就像電影裡的場景一樣。」

ICE探員據悉對員工出示的是全英文版的逮捕令，多數南韓員工皆無法完全理解逮捕令上的內容。

這次突襲行動中，共有超過500名員工被拘留，其中有約300人為南韓籍； ICE稱這是「美國史上針對單一工作場所進行的最大規模執法行動」。

「他們沒收了我們的手機，還銬住我們的手腕、腳踝和腰部，」金姓員工指出，「我們被關起來，卻不知道為什麼，恐懼感破表。」

金姓員工也講述了拘留所內惡劣的情況：「床墊發黴，廁所毫無隱私，喝的水也散發著難聞的氣味；還有獄警會嘲笑亞洲人，提到北韓領導人金正恩，並做出瞇眼的樣子。」

經過美韓兩國政府的磋商，被拘留的員工在大約一周後獲釋並返回了南韓；但包括金姓員工在內，仍有許多人感到沮喪和困惑。