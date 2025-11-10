裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

我的頻道

編譯葉亭均／即時報導
美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周宣布明年1月底將退休。（美聯社）
美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周宣布明年1月底將退休。（美聯社）

曾經來台訪問的美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周宣布明年1月底將退休，這引發一票散戶網友哀號，原因是這位「國會女股神」退休後將不再受法規要求必須公開持股資訊，讓散戶宛若失去一盞「股海明燈」。

根據紐約郵報報導，在民主黨眾議員裴洛西任職國會的37年生涯中，這對夫婦從股票投資中獲利至少1.3億美元，報酬率高達驚人的16930%。

現年85歲的裴洛西是在1987年首次就任國會議員，當時47歲的她和丈夫、身為風險創投資本家的保羅·裴洛西公布股票投資組合價值介於61萬至78.5萬美元；根據Quiver Quantitative最新估計，這對夫婦持股價值如今達1.337億美元

這代表裴洛西的持股報酬率達到16930%，遠超過美股道瓊指數同期間的2300%漲幅。

就算把複利的威力考量進去，裴洛西夫婦持股的平均年報酬率達到驚人的14.5%，超過同期間史坦普00指數、那斯達克和道瓊指數約7%至9%的年報酬率表現。

根據彭博資訊統計，去年他們的投資組合報酬率估計達54%，是史坦普00指數25%漲幅的兩倍多，並且超過所有大型避險基金 。

裴洛西2024年的財務揭露表顯示，她持有約24檔個股，其中包括輝達（Nvidia）、Palo Alto Network、Salesforce、Netflix，以及價值2500萬至5000萬美元的蘋果股票，這是她最大的持股。

裴洛西家族如今整體資產估計為2.8億美元，遠高於她剛進入國會時的約300萬美元。

保守派評論人士近期還在社群平台X上貼文開玩笑說，「總統川普應該要請退休後的裴洛西幫美國人的股市投資組合操盤。她擊敗史坦普00指數達559%。我們六個月內就能退休了」。

市場上更有一檔ETF專門追蹤民主黨國會議員的交易，基金名為「NANC」正是以裴洛西的名字Nancy命名。該基金的經理人Dan Weiskopf表示，裴洛西的交易風格是她大量使用選擇權交易，最成功案例之一是在去年12月執行一批在2023年底買進的買權，這使得裴洛西家族得以用每股12美元的價格獲得5萬股揮達股票，代表支付的價格不到市價的十分之一。據估計，這對夫婦為這項投資總共支付了240萬美元，現在帳面價值超過720萬美元。

裴洛西的持股爭議，也讓美國禁止議員及其配偶交易個股的呼聲日益高漲，理由是他們比公眾更早獲得影響市場的資訊。今年9月，最新版本的交易禁令法案已在眾議院提出，而且法案的俗名正是「裴洛西法案」。

共和黨全國委員會發言人佩爾斯嘲諷地說：「裴洛西真正的傳奇是成為美國史上最成功的內幕交易者」，「如果是其他任何人，能將78.5萬美元變成1.337億美元，並且獲得比巴菲特還要好的報酬率，那麼他們現在應該在監獄裡退休。」

裴洛西 退休 民主黨

