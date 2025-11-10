我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

BBC曲意剪輯川普談話 總裁、新聞部執行長下台 否認報導有偏見

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維( 圖)及新聞部執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為2021年川普在白宮前向支持者喊話。(美聯社)
因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維( 圖)及新聞部執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為2021年川普在白宮前向支持者喊話。(美聯社)

英國廣播公司新聞部(BBC News)因為剪輯拼接美國總統川普在國會暴亂時的談話內容，遭抨擊是移花接木假新聞之後，BBC總裁及新聞部執行長9日雙雙辭職。

綜合美聯社、路透等報導，屬公營機構的BBC去年在時事紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama)播出一部有關2021年1月6日美國國會暴亂紀錄片，其中有川普向暴亂者的講話，然而不少批評者指該片內容誤導，而且刪去川普希望支持者和平示威的部分。因為這部紀錄片是將川普兩段演說內容移花接木剪輯拼接，彷彿是他鼓動國會暴亂。

片中內容顯示川普對支持者說，「我們要走到國會」、「要奮戰到底」，但這都是他在不同場合演說時的說法。事實是川普在提到「走到國會」之後，還繼續說「為我們英勇的參、眾議員們加油」，紀錄片明顯是誤導觀眾。

自2020年起擔任BBC總裁的戴維(Tim Davie)於9日在官網發布辭職聲明，「跟所有公營部門一樣，BBC並非完美。總的來說，BBC的工作做得不錯，但也犯了一些錯誤，作為總裁我必須承擔最終責任。」

因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維及新聞部執行長圖內...
因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維及新聞部執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為BBC總裁戴維。(路透)

川普直到最近還在批評BBC是「宣傳機器」。白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)也指BBC是炮製「百分之百假新聞」，她在X平台發布了一張截圖，標題為「川普向假新聞BBC開戰」，旁邊是關於戴維辭職的文章。

與此同時，新聞部執行長圖內斯(Deborah Turness)也宣布辭職。她在聲明說，關於川普紀錄片的爭議「已發展到損害BBC，因此作為BBC新聞及時事部的執行長，我要負上最終責任。」

因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維及新聞部執行長圖內...
因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維及新聞部執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為BBC新聞總監圖內斯。(路透)

但她強調，有關BBC新聞存在制度性偏見的指控並非屬實。

除了這部紀錄片，英國「每日電訊報」(Daily Telegraph)披露，BBC內部報告指出，新聞部在處理以色列與哈瑪斯戰爭、跨性別議題以及川普演說等新聞上也帶有偏見，公司高層面對的壓力早已預見。

根據BBC的公營機構約章，它必須保持新聞的公正性，但卻經常成為政治角力的焦點，保守派認為其新聞報導有左傾傾向，但自由派則指它保守偏見。

川普 白宮

上一則

川普政府下令撤銷全額糧食券 逾20州憤怒

延伸閱讀

川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限

川普幫企業富豪「減稅千億」挨轟 恐逾越法律權限
政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活