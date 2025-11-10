BBC曲意剪輯川普談話 總裁、新聞部執行長下台 否認報導有偏見

因為播出有關川普在國會暴亂前的演講被指移花接木，BBC總裁戴維( 圖)及新聞部執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為2021年川普在白宮前向支持者喊話。(美聯社)

英國廣播公司新聞部(BBC News)因為剪輯拼接美國總統川普 在國會暴亂時的談話內容，遭抨擊是移花接木假新聞之後，BBC總裁及新聞部執行長9日雙雙辭職。

綜合美聯社、路透等報導，屬公營機構的BBC去年在時事紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama)播出一部有關2021年1月6日美國國會暴亂紀錄片，其中有川普向暴亂者的講話，然而不少批評者指該片內容誤導，而且刪去川普希望支持者和平示威的部分。因為這部紀錄片是將川普兩段演說內容移花接木剪輯拼接，彷彿是他鼓動國會暴亂。

片中內容顯示川普對支持者說，「我們要走到國會」、「要奮戰到底」，但這都是他在不同場合演說時的說法。事實是川普在提到「走到國會」之後，還繼續說「為我們英勇的參、眾議員們加油」，紀錄片明顯是誤導觀眾。

自2020年起擔任BBC總裁的戴維(Tim Davie)於9日在官網發布辭職聲明,「跟所有公營部門一樣,BBC並非完美。總的來說,BBC的工作做得不錯,但也犯了一些錯誤,作為總裁我必須承擔最終責任。」

川普直到最近還在批評BBC是「宣傳機器」。白宮 新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)也指BBC是炮製「百分之百假新聞」，她在X平台發布了一張截圖，標題為「川普向假新聞BBC開戰」，旁邊是關於戴維辭職的文章。

與此同時,新聞部執行長圖內斯(Deborah Turness)也宣布辭職。她在聲明說,關於川普紀錄片的爭議「已發展到損害BBC,因此作為BBC新聞及時事部的執行長,我要負上最終責任。」

但她強調，有關BBC新聞存在制度性偏見的指控並非屬實。

除了這部紀錄片，英國「每日電訊報」(Daily Telegraph)披露，BBC內部報告指出，新聞部在處理以色列與哈瑪斯戰爭、跨性別議題以及川普演說等新聞上也帶有偏見，公司高層面對的壓力早已預見。

根據BBC的公營機構約章，它必須保持新聞的公正性，但卻經常成為政治角力的焦點，保守派認為其新聞報導有左傾傾向，但自由派則指它保守偏見。