朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數

記者胡玉立／綜合報導
最新數據顯示，川普政府嚴核嚴發國際學生簽證政策，並未影響持學生簽證來美讀書的人數。圖為洛杉磯加州大學校園。(美聯社)
盡管先前各方預測，受到川普政府嚴核嚴查學生簽證影響，今秋來美留學生人數將大幅下降，但根據國土安全部最新報告，截至10月全美持有效簽證的國際學生約有130萬人，只比去年同期減少不到1%。華盛頓郵報報導，如此數據顯示，川普政府對留學生加強設限，並未對入學人數造成明顯影響。

非營利組織國際招生管理協會(AIRC)執行長哈蒙(Clay Harmon)表示，「尚未看到留學生入學人數出現斷崖式下跌。」

國際教育工作者協會(Association of International Educators)曾在7月預測今年秋季新生人數可能減少40%，各大學恐將因此損失70億元，還可能導致逾6萬個工作流失。但該協會執行長芬達·歐(Fanta Aw)現在改口表示，她「謹慎樂觀」地認為降幅會小於預期。

大多數大學尚未公開公布完整的今年秋季班國際學生入學人數。國際教育工作者協會訂17日公布一項針對全美800多所大學調查結果，屆時或可提供迄今最清晰的美國大學院校秋季入學情況。

華郵聯繫了十幾所國際學生入學率歷來較高的大學，有些學校表示今年國際學生招生情況幾乎沒變，但也有大學出現明顯下滑；例如，巴爾的摩馬里蘭大學國際學生人數下降了27%，聖路易斯大學國際學生人數下降了46%。哈蒙說：「狀況紛陳不明。」

一些曾被川普政府敦促減少國際學生招生的精英大學報告聲稱，今年秋季新生人數略略下降。其中，哥倫比亞大學新錄取的國際學生占比為16%，低於去年的17%；哈佛大學報告其國際學生新生占比為15%，低於2024年的16%。

麻州曼荷蓮學院(Mount Holyoke College)表示，今秋該校有五分之一的學生來自他國，與去年持平。該校之前曾警告，部分學生可能會在入境時遭遇困難。

其他今年秋季國際學生人數變化不大的學校還包括：加州理工學院、麻省理工學院、萊斯大學、塔夫茨大學、厄巴納-香檳伊利諾大學和耶魯大學。

相關研究人員現在正轉向其他數據，以尋找招生趨勢線索。另有人認為，川普政府政策的許多影響，可能會在未來幾年顯現出來。

川普 留學生 學生簽證

