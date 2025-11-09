航空1天減千班打亂感恩節出遊 租車公司訂單暴增

政府停擺導致多座機場削減航班，恐衝擊感恩節出遊規畫。（路透）

受聯邦政府 持續停擺，航管人員休無薪假影響，航空公司開始大減班，8日全美有超過1000架班次遭到取消，旅客大感不便，既困惑又生氣，許多機場旅客大排長龍的情況變本加厲，許多人更是直接取消行程。專家警告，班次取消的情況何時結束，目前難以確定，而且預料短期內還會更加嚴重，就怕到了感恩節 假期仍難化解。專家建議旅客趁早另尋其他交通方式。

因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班減量，以維持飛行安全。受影響的機場包括甘迺迪機場(JFK)、拉瓜迪亞機場(LGA)、紐瓦克自由機場(EWR)與蒂特波羅(Teterboro Airport)等全美共約40個大機場。

專家指出，航空公司大減班的情況短期內無解，而且還會加劇，愈是接近感恩節假期，影響愈大，衝擊層面不僅是空中交通，運輸中斷可能導致許多商品無法趕在感恩節前上架，消費與經濟都會受到打擊。

航班大減，旅客叫苦連天，36歲的奧爾金(Jimmy Holguin)原本打算在8日到多明尼加探親，因班次取消而無法成行。她表示希望政府停擺能夠趕快結束。也有一些旅客因為班機取消，臨時找不到住處。許多人改搭其中他交通工具，赫茲租車 公司(Hertz)表示，單程租車需求大增。還有一些旅客乾脆取消航班訂位。

專家指出，面對航班大減的混亂局面，旅客首先需要知道有哪些機場是在減班的名單上。根據資料，已有二十多個州的機場在名單之上，不過國際長程航班目前尚未受到影響。如果航班遭到取消，雖然氣惱，但是不必緊張，大體而言總會有其他的方案，例如改訂其他班次、搭乘火車或自行開車等等，盡管這些備案可能較不方便。專家表示，雖然航班銳減，但是大家沒有必要就被迫待在家裡，只要多花一些時間規畫，並為自己多留一些彈性，還是可以在感恩節假期出行。

根據FAA的命令，航空公司取消航班必須對旅客全額退款，但是並沒有要求航空公司負擔因班次取消而衍生的額外費用，例如旅客的餐費與旅館住宿費用。