感恩節套餐變便宜內容卻縮水 川普宣揚政績被打臉

沃爾瑪推出價格不到40元的「感恩節套餐」，可供10人享用，價格比去年便宜約25%，川普總統藉此誇稱在他執政下沒有「可負擔性問題」。但媒體實測發現，今年沃爾瑪套餐的內容也比往年縮水。(沃爾瑪官網)

川普 總統為擺脫共和黨在地方選舉慘敗的陰影，連日來以沃爾瑪 (Walmart)感恩節 套餐降價，宣揚共和黨執政下物價下跌的政績，不過事實上今年套餐盡管價格便宜，分量卻較去年縮水。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)8日報導，沃爾瑪今年推出史上最便宜的感恩節套餐，售價不到40元，看似比去年便宜約四分之一，然而品項從去年29種餐點縮水至23種，缺少的食材包括洋蔥、芹菜、番薯、雞湯、家禽香料、鬆餅粉、棉花糖、奶油醬料與山核桃派等，並以售價更便宜的普通餐包與新鮮蔓越莓來取代去年的夏威夷甜餐包與蔓越莓醬。

報導指出，川普5日晚間在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文呼籲共和黨人「大力宣傳」：「沃爾瑪感恩節套餐售價比拜登時期低25%，可負擔性(affordability)是共和黨強項，希望大家善用這項無可辯駁的事實！」隔天又發文重申：「2025年川普政府的感恩節套餐比2024年拜登政府還便宜25%，所有成本無論各方面皆低於民主黨，尤其是石油、天然氣，所謂『 可負擔性 』問題已不復存在，別再撒謊了！」

不過當NBC記者詢問川普是否知道沃爾瑪套餐分量減少時，他卻回應道：「我沒聽過這件事，你是哪家媒體？假新聞！」 川普將感恩節套餐變便宜當成政績宣揚，卻被發現套餐內容縮水，形同變相漲價。（美聯社）

根據上個月24日發布的消費者物價指數(CPI)報告，目前食品價格雖較2022年通膨高峰期緩和，但咖啡、牛肉等主要民生食材售價持續攀升，9月食品雜貨價格月增0.2%，年增2.7%；同時NBC最新公布的民調顯示，僅有34%選民認為川普經濟政策符合預期。

與此同時白宮也引用富國銀行(Wells Fargo)最新報告指出，今年感恩節晚餐價格(不含牛肉與雞蛋)較2024年下降約2%至3%，並宣傳沃爾瑪、目標百貨(Target)等多家賣場推出的感恩節套餐皆比去年便宜，藉此宣揚政績並譴責在野黨：「證明在川普總統領導下，美國正贏得對抗高物價的戰爭，相較之下，民主黨人的瘋狂魯莽害政府停擺、讓國家陷入停滯。」

但是6日川普又一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的「對等關稅」而必須花更多錢購買商品，但他仍堅稱，整體而言，關稅政策對美國人是有利的。