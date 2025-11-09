我的頻道

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

參院罕見周六開會協商 ACA補貼談不攏 政府重啟仍無解

編譯俞仲慈／綜合報導
為解決政府關門僵局，參院多數黨領袖熊恩認為通過「單純的經費延長」才是唯一可行出路。(美聯社)
為解決政府關門僵局，參院多數黨領袖熊恩認為通過「單純的經費延長」才是唯一可行出路。(美聯社)

參院罕見在8日周六召開協商會議，希望盡快結束政府停擺僵局，不過川普總統暗示共和黨不會與民主黨妥協，因此目前仍不見任何政府重啟的徵兆。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)強調參院將繼續開會直至政府重啟為止。

參院朝野議員正在協商一項包含三項長期撥款方案，也是共和黨結束僵局的部分計畫，熊恩也寄望透過投票，推動聯邦眾院通過的持續撥款決議並進行修改，將撥款方案、亦被稱為「小額撥款」以及更長時間的政府撥款延期納入其中，啟動相關程序的投票可能訂於9日進行。

不過朝野立場至今仍有極大分歧，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提議將快到期的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA，俗稱歐記健保)補貼延長一年，換取政府重啟：「我們有三項訴求：我們一致投票支持政府重新開放、我們一致批准一次性臨時延長現行ACA保費稅收抵免，以及政府重啟後，我們再進行談判。」並建議成立兩黨委員會制定ACA修改方案。

不過該提案立即遭到共和黨人拒絕，並呼應川普當天稍早對ACA的批評，堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)指控ACA稅收抵免猶如「拜登版歐記健保紅利」(Biden Obamacare bonuses)，並強調：「我們每天用納稅人的錢透過ACA、也就是歐記健保補貼保險公司4000萬元，結果這筆經費直接流入大型保險公司口袋，但他們卻拒絕理賠。」

眼看共和黨人堅持在政府重啟前，不會針對健保進行談判，舒默辯稱該提案「只是同意維持目前撥款標準」 ，並強調：「我知道很多共和黨人一上來就斷然拒絕這項提議，這真是個可怕的錯誤。」面對當年朝野僵局，熊恩坦言，唯有通過「單純的經費延長」(clean funding extension)才是唯一可行出路。

歐記健保 參院 共和黨

