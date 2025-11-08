政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

參院民主黨領袖舒默提議，歐記健保補貼延長一年，換取政府重啟。(美聯社)

聯邦政府停擺進入第37天。為打破逾月僵局，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案建議，將快到期的歐記健保 補貼延長一年，做為換取政府重開的條件。但參院多數黨領袖熊恩(John Thune)迅速拒絕此案，並稱該案顯示民主黨 人開始讓步。共和黨 同時另提主張，準備針對一項旨在政府停擺期間支付聯邦雇員及軍人薪資的法案進行表決；若此案獲得通過，將暫時重啟政府。

華爾街日報和福斯新聞報導，過去一周，幾位共和黨參議員和溫和派民主黨參議員之間的兩黨會談顯著升溫，但4日選舉大勝讓民主黨士氣大振，認為選民是在支持民主黨堅持延長歐記健保補貼的主張。共和黨人則仍然強調，只有在民主黨投票結束政府停擺後，雙方才能談判健保補貼問題。6日中午參院民主黨黨團舉行閉門會議，7日團結重申反對共和黨提案。

舒默表示，「經過這麼多次投票失敗，顯然我們需要嘗試一些不同的方法。」舒默提議將快到期的歐記健保補貼延長一年，換取政府重開，並提案建議參院成立兩黨委員會制定「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA，俗稱歐記健保)修改方案。多位民主黨人已公開表示支持此案。

共和黨人一直要求修改ACA，以控制聯邦醫療保健支出。民主黨最初尋求永久延長歐記健保補貼期限，預計十年內耗資約3500億元。

參院共和黨人拒絕民主黨新提案，熊恩向媒體表示，民主黨人「感受到壓力，他們也知道自己之前的提議不切實際」，但新提案「根本行不通」。

熊恩表示，他可能會就一項旨在政府停擺期間支付聯邦雇員工資的法案進行投票。7日下午，熊恩推出共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)提案，旨在政府停擺期間向所有聯邦雇員支付薪資，包括放無薪假的員工。熊恩說道：「他們(民主黨人)遲早得決定，是要繼續停擺還是結束停擺。」

強生表示，他希望能透過一致同意或口頭表決方式通過他的法案；這兩種便捷作法無需全體投票。若此案通過，將為目前包括空中交通管制員在內的所有聯邦雇員提供工資，有望緩解因員工缺勤而導致的航班延誤和取消。

參院即將迎來下周退伍軍人節休會期，但參議員們周末會留在華府工作，因為一群溫和派民主黨人正在協商一項折衷法案。川普總統也呼籲參議員留在華府，直到達成協議結束政府關門。