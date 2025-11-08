我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參院民主黨領袖舒默提議，歐記健保補貼延長一年，換取政府重啟。(美聯社)
參院民主黨領袖舒默提議，歐記健保補貼延長一年，換取政府重啟。(美聯社)

聯邦政府停擺進入第37天。為打破逾月僵局，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案建議，將快到期的歐記健保補貼延長一年，做為換取政府重開的條件。但參院多數黨領袖熊恩(John Thune)迅速拒絕此案，並稱該案顯示民主黨人開始讓步。共和黨同時另提主張，準備針對一項旨在政府停擺期間支付聯邦雇員及軍人薪資的法案進行表決；若此案獲得通過，將暫時重啟政府。

華爾街日報和福斯新聞報導，過去一周，幾位共和黨參議員和溫和派民主黨參議員之間的兩黨會談顯著升溫，但4日選舉大勝讓民主黨士氣大振，認為選民是在支持民主黨堅持延長歐記健保補貼的主張。共和黨人則仍然強調，只有在民主黨投票結束政府停擺後，雙方才能談判健保補貼問題。6日中午參院民主黨黨團舉行閉門會議，7日團結重申反對共和黨提案。

舒默提快到期的歐記健保補貼延長1年

舒默表示，「經過這麼多次投票失敗，顯然我們需要嘗試一些不同的方法。」舒默提議將快到期的歐記健保補貼延長一年，換取政府重開，並提案建議參院成立兩黨委員會制定「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA，俗稱歐記健保)修改方案。多位民主黨人已公開表示支持此案。

共和黨人一直要求修改ACA，以控制聯邦醫療保健支出。民主黨最初尋求永久延長歐記健保補貼期限，預計十年內耗資約3500億元。

參院共和黨人拒絕民主黨新提案，熊恩向媒體表示，民主黨人「感受到壓力，他們也知道自己之前的提議不切實際」，但新提案「根本行不通」。

共和黨促先通過政府雇員及軍人薪資

參院民主黨領袖舒默提議，歐記健保補貼延長一年，換取政府重啟；共和黨領袖熊恩(見圖...
參院民主黨領袖舒默提議，歐記健保補貼延長一年，換取政府重啟；共和黨領袖熊恩(見圖)則說，民主黨的提案根本行不通。(美聯社)

熊恩表示，他可能會就一項旨在政府停擺期間支付聯邦雇員工資的法案進行投票。7日下午，熊恩推出共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)提案，旨在政府停擺期間向所有聯邦雇員支付薪資，包括放無薪假的員工。熊恩說道：「他們(民主黨人)遲早得決定，是要繼續停擺還是結束停擺。」

強生表示，他希望能透過一致同意或口頭表決方式通過他的法案；這兩種便捷作法無需全體投票。若此案通過，將為目前包括空中交通管制員在內的所有聯邦雇員提供工資，有望緩解因員工缺勤而導致的航班延誤和取消。

參院即將迎來下周退伍軍人節休會期，但參議員們周末會留在華府工作，因為一群溫和派民主黨人正在協商一項折衷法案。川普總統也呼籲參議員留在華府，直到達成協議結束政府關門。

歐記健保 民主黨 共和黨

上一則

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

延伸閱讀

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕

政府停擺38天僵局未解 民主黨妥協方案遭共和黨回絕
民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟

民主黨地方選舉完勝 更堅持「健保談判」換政府重啟
政府關門36天破紀錄 川普：這是共和黨地方選舉失敗主因

政府關門36天破紀錄 川普：這是共和黨地方選舉失敗主因
終止聯邦政府停擺有譜？共和黨再提案協商

終止聯邦政府停擺有譜？共和黨再提案協商

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」