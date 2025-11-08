首日減逾千航班 運輸部長：若政府續停擺 恐削減20%

全美40個主要機場7日起大規模減班，旅客在航站無奈等候。(美聯社)

川普政府5日宣布將指示各航空公司在紐約、芝加哥、亞特蘭大 、達拉斯等40個主要樞紐機場削減10%的航班。各大航空公司擔心人員短缺恐造成飛安影響，紛紛響應此命令，7日在各大機場取消超過1000個航班，8日還將取消數百個航班。運輸部長達菲(Sean Duffy)7日更說，如果政府持續停擺，可能削減高達20%的航班。

華盛頓郵報 及國會山莊報(The Hill)報導，根據6日公布的計畫，航班削減將分階段進行，首先在7日削減4%、11日削減6%、13日削減8%、14日削減10%。

美國航空(American Airlines)7日表示，已按聯邦航空管理局(FAA)命令取消了220個航班，並為受影響的1萬2000名乘客之中的大部分人重新安排了行程。達美航空 (Delta Air Lines)取消170航班，西南航空120航班。

各航空公司表示，此次取消主要影響小型區域航班。聯合航空(United Airlines)、達美航空、美航均表示國際旅行不會受到影響。唯一一家服務於阿拉斯加眾多偏遠地區的阿拉斯加航空表示，將繼續服務這些地區的許多社區，但將削減繁忙航線的航班。雖然調整區域航班整體上干擾較小，但航班減量的影響將超出所鎖定的40座主要機場，產生更廣泛的連鎖反應。航空公司只有48小時的時間來修改航班時刻表，但他們表示支持這項計畫，強調安全之重要性。

航空分析公司睿思譽(Cirium)數據顯示，航空系統似乎仍未大幅受干擾，截至7日下午約94%的航班準時起飛，與過去幾周的平均值相符，航班取消數量遠低於2024年重大天氣事件、IT系統故障期間取消的數量。

運輸部長達菲7日在華府布萊巴特新聞(Breitbart News)活動中表示，「若這種情況持續下去，更多航管員決定不來上班，那削減10%已經算好的了，因為我們可能會削減到15%甚至20%。」