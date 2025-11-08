我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

首日減逾千航班 運輸部長：若政府續停擺 恐削減20%

編譯廖振堯／綜合報導
全美40個主要機場7日起大規模減班，旅客在航站無奈等候。(美聯社)
全美40個主要機場7日起大規模減班，旅客在航站無奈等候。(美聯社)

川普政府5日宣布將指示各航空公司在紐約、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯等40個主要樞紐機場削減10%的航班。各大航空公司擔心人員短缺恐造成飛安影響，紛紛響應此命令，7日在各大機場取消超過1000個航班，8日還將取消數百個航班。運輸部長達菲(Sean Duffy)7日更說，如果政府持續停擺，可能削減高達20%的航班。

華盛頓郵報及國會山莊報(The Hill)報導，根據6日公布的計畫，航班削減將分階段進行，首先在7日削減4%、11日削減6%、13日削減8%、14日削減10%。

美國航空(American Airlines)7日表示，已按聯邦航空管理局(FAA)命令取消了220個航班，並為受影響的1萬2000名乘客之中的大部分人重新安排了行程。達美航空(Delta Air Lines)取消170航班，西南航空120航班。

各航空公司表示，此次取消主要影響小型區域航班。聯合航空(United Airlines)、達美航空、美航均表示國際旅行不會受到影響。唯一一家服務於阿拉斯加眾多偏遠地區的阿拉斯加航空表示，將繼續服務這些地區的許多社區，但將削減繁忙航線的航班。雖然調整區域航班整體上干擾較小，但航班減量的影響將超出所鎖定的40座主要機場，產生更廣泛的連鎖反應。航空公司只有48小時的時間來修改航班時刻表，但他們表示支持這項計畫，強調安全之重要性。

航空分析公司睿思譽(Cirium)數據顯示，航空系統似乎仍未大幅受干擾，截至7日下午約94%的航班準時起飛，與過去幾周的平均值相符，航班取消數量遠低於2024年重大天氣事件、IT系統故障期間取消的數量。

運輸部長達菲7日在華府布萊巴特新聞(Breitbart News)活動中表示，「若這種情況持續下去，更多航管員決定不來上班，那削減10%已經算好的了，因為我們可能會削減到15%甚至20%。」

活動結束後，達菲向國會山莊報澄清他只是理論性探討，「情況會發展到那種程度嗎？有可能，但目前還沒有應對這種情況的計畫，我會評估數據以及現有的航管員數量。」並說曾考慮7日當天就砍10%，但安全團隊認為可能造成更大的混亂。

全美40個主要機場7日起大規模減班，旅客在航班時刻表前查詢自己的班機動態。(歐新...
全美40個主要機場7日起大規模減班，旅客在航班時刻表前查詢自己的班機動態。(歐新社)

達美航空 亞特蘭大 華盛頓郵報

上一則

赫塞斯：對盟友的軍購程序必須加速 要達到「戰時」要求

下一則

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

延伸閱讀

航班持續受影響 最慘恐從奧斯汀開車25小時回聖荷西

航班持續受影響 最慘恐從奧斯汀開車25小時回聖荷西
全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票
聯邦關門 全美40機場削減班機 芝城、華府、亞城機場 7日起減運量

聯邦關門 全美40機場削減班機 芝城、華府、亞城機場 7日起減運量
人民幣國際化新進展 國際航空運輸協會納為結算貨幣

人民幣國際化新進展 國際航空運輸協會納為結算貨幣

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」