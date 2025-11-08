上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

聯邦糧食券遲到，奧克拉荷馬州民眾在食物站前大排長龍。(美聯社)

針對聯邦地方法院法官下令，須在7日(星期五)全額發放11月俗稱糧食券 的營養補充援助計畫(SNAP)款額的裁決，川普 政府7日向聯邦上訴法院提出緊急要求暫緩執行。但上訴法院並未阻止法官命令，川普政府便向最高法院求助。

綜合美聯社等媒體報導，羅德島聯邦地方法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)6日駁回農業部提出65%支付糧食券款額的要求後，反而下令必須在7日結束前全額外支付。但代表農業部的司法部 7日入稟上訴法院指出，麥康奈爾所頒命令屬於越權。

司法部律師在提交給上訴庭的文件說，麥康奈爾這個裁決是將司法部門，捲入兩黨正就結束政府停擺的談判裡，無助解決問題，只會加劇延誤發放糧食券款項的時間。

文件更指出，「法院既無撥款權，也無支付權，史無前例的禁制令蔑視權力分立」。川普政府一再表示，可以動用的緊急資金有46億5000萬元，而糧食券每月資金需90億元左右。

對於川普政府打折局部11月糧食券款項，早前已有不少地方政府及非營利組織反對及聯合提出訴訟，指政府擁有充足資金，法院不應讓政府進一步拖延，向急需幫助的個人及家庭提供至關重要的食物援助。

由於糧食券發放問題可能演變成曠日持久的法律戰，使得急需援助的受益人大感無奈。

另一方面，農業部遞狀上訴法院要求暫緩執行全額支付糧食券的同時，又向各州發出備忘錄說，正努力確保能夠提供資金，用於全額發放補助。

加州、堪薩斯、新澤西、賓州、俄勒岡及威斯康辛等州的官員證實，7日全額發放11月的糧食券款額。麻州、紐約州、新罕布夏的民眾周末可獲福利金。康州則是未來幾天。