我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

上訴法院判發全額糧食券 川普政府求助最高法院

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦糧食券遲到，奧克拉荷馬州民眾在食物站前大排長龍。(美聯社)
聯邦糧食券遲到，奧克拉荷馬州民眾在食物站前大排長龍。(美聯社)

針對聯邦地方法院法官下令，須在7日(星期五)全額發放11月俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)款額的裁決，川普政府7日向聯邦上訴法院提出緊急要求暫緩執行。但上訴法院並未阻止法官命令，川普政府便向最高法院求助。

綜合美聯社等媒體報導，羅德島聯邦地方法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)6日駁回農業部提出65%支付糧食券款額的要求後，反而下令必須在7日結束前全額外支付。但代表農業部的司法部7日入稟上訴法院指出，麥康奈爾所頒命令屬於越權。

司法部律師在提交給上訴庭的文件說，麥康奈爾這個裁決是將司法部門，捲入兩黨正就結束政府停擺的談判裡，無助解決問題，只會加劇延誤發放糧食券款項的時間。

文件更指出，「法院既無撥款權，也無支付權，史無前例的禁制令蔑視權力分立」。川普政府一再表示，可以動用的緊急資金有46億5000萬元，而糧食券每月資金需90億元左右。

對於川普政府打折局部11月糧食券款項，早前已有不少地方政府及非營利組織反對及聯合提出訴訟，指政府擁有充足資金，法院不應讓政府進一步拖延，向急需幫助的個人及家庭提供至關重要的食物援助。

由於糧食券發放問題可能演變成曠日持久的法律戰，使得急需援助的受益人大感無奈。

另一方面，農業部遞狀上訴法院要求暫緩執行全額支付糧食券的同時，又向各州發出備忘錄說，正努力確保能夠提供資金，用於全額發放補助。

加州、堪薩斯、新澤西、賓州、俄勒岡及威斯康辛等州的官員證實，7日全額發放11月的糧食券款額。麻州、紐約州、新罕布夏的民眾周末可獲福利金。康州則是未來幾天。

北卡州、伊利諾、肯達基、路州、北達科他和德拉瓦等州，則是發放局部福利，一些州之後會補齊全額。

聯邦糧食券遲到，奧克拉荷馬州民眾駕車在食物站前大排長龍。(美聯社)
聯邦糧食券遲到，奧克拉荷馬州民眾駕車在食物站前大排長龍。(美聯社)

糧食券 川普 司法部

上一則

首日減逾千航班 運輸部長：若政府續停擺 恐削減20%

下一則

史上頭一遭…嚴打濫用H1-B簽證 勞工部展開175項調查

延伸閱讀

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費
稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」
川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」