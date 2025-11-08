我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

ICE拘留6.6萬非法移民創新高 川普上任10個月增近70%

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為新州的拘留中心。(路透)
川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為新州的拘留中心。(路透)

聯邦移民及海關執法局(ICE)最新的拘留人數達6.6萬人，創歷史新高，預料隨著總統川普加強打擊非法移民，未來數字會再創紀錄。

根據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)獲得的國土安全部內部數據，ICE在本星期拘留的人數，創下高達6.6萬人的新紀錄。川普今年1月重返白宮時，ICE的拘留人數約為3.9萬人，10個月內激增近70%。

上一次拘留人數的最高紀錄，是在川普首個任期的2019年，一度拘留大約5.6萬人。

數據顯示，截至6日上午，在遭拘留的人士裡，略超過一半(約3.3萬人)沒有刑事指控或定罪，僅僅是因為違反了移民法而被拘留，ICE稱之為「移民違規者」。另一半即接近3.3萬人則有刑事或定罪紀錄，但尚不清楚這些人裡，有多少是犯有暴力嚴重罪行，或是只犯有輕罪。

數據反映出，川普政府今夏開始全力打擊非法移民後，ICE初期逮捕最多的就是無犯罪紀錄的非法移民。

無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)分析說，由於川普政府賦予ICE及邊境巡邏隊廣泛執法權，允許逮捕任何非法入境者，即使他們並非犯罪分子，在寧枉毋縱下這個類別被逮捕的人尤其多。

國安部發言人表示，ICE逮捕的非法移民裡，有70%在美國境內有犯罪紀錄或面臨刑事指控。

與此同時，在川普第二任內，被拘留者中獲釋放的人大幅減少，無論進入美國的時間長短，所有非法入境者均不得保釋。

另外，川普重返白宮伊始即大舉增加拘留床位，從1月時的4.15萬張，大幅增至目前的7萬張。一名政府官員向 CBS News說，不僅目前擁有足夠的床位，未來還會進一步擴充，因為「又大又美法案」通過，給ICE撥款450億元專門用於擴大拘留規模，可以運作10萬張拘留床位。

根據國安部數據，川普回鍋至今，ICE的遣返人數約為38萬人，若連同自行離境及海關與邊境保護局(CBP)的遣返人數，已超過57萬人。

川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為路州的...
川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為路州的拘留中心。(美聯社)

非法移民 ICE 川普

上一則

中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

下一則

政府停擺難解 參院民主黨妥協案 共和黨速拒

延伸閱讀

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費

第3所藤校低頭…康乃爾6000萬和解川普政府 解凍2.5億經費
稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」
川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」