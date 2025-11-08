史上頭一遭…嚴打濫用H1-B簽證 勞工部展開175項調查

勞工部 (Department of Labor，DOL)透露，為保護美國就業崗位、並確保只有必要外國勞工才能在美國工作，該部門已經啟動至少175項可能濫用H-1B簽證 計畫的調查。

勞工部在9月啟動了「防火牆計畫」(Project Firewall)，確保雇主優先聘用符合資格的美國公民，並防止濫用H1B簽證計畫；H1B簽證計畫允許美國公司雇用外國專業人才。

「福斯數位新聞」(Fox News Digital)報導，聯邦政府對嚴打濫用計畫的行動，包括勞工部長查維茲-德瑞莫(Lori Chavez-DeRemer)親自批准調查；勞工部在此之前從未動用過此機制。

查維茲-德瑞莫在聲明中告訴福斯數位新聞說：「勞工部正在動用現有一切資源，來杜絕H-1B簽證濫用行為。而且，我自己也首次親自對涉嫌違規行為調查做出保證，以更好地保護美國人的就業機會。」

她說：「在川普總統的領導下，我們將繼續投資於我們的勞動力，確保高技能工作機會優先提供給美國勞工。」

勞工部9月的公告與總統川普簽署對H-1B簽證申請徵收10萬元一次性費用的同一天發布；白宮之前曾告訴福斯數位新聞，這項簽證費用的目的，是要防止「企業濫用該簽證計畫」，利用廉價外國勞動力「拉低工資」，同時鼓勵「真正想要引進高技能勞工來美發展的美國企業」。

勞工部目前無法提供有關這175項調查的具體細節；這些調查涉及超過1500萬元的欠薪，但向福斯數位新聞表示，他們已經發現了大量問題。

調查發現，一些擁有高等學歷外國勞工的實際收入，遠低於其職位描述中所列的工資；勞工部表示，這作法拉低了簽證持有者和美國勞工的工資，同時也迫使擁有相同資歷的美國勞工接受較低的工資，號人保持競爭力。

其他調查則發現，有雇主並未在H-1B簽證持有者被解雇時，通知美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)，或發現解雇與雇主通知負責移民機構之間，存在嚴重的延誤。其他問題還有勞工部文件所列的工作場所不存在；或是持簽證員工所做的工作不符合申請文件的描述等。