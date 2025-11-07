我的頻道

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

ICE拘留「6.6萬非法移民」創新高 逾半無刑事指控、定罪

編譯盧炯燊／即時報導
川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為路州的拘留中心。(美聯社)
川普上任以後，加強逮捕非法移民,目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為路州的拘留中心。(美聯社)

聯邦移民及海關執法局(ICE)最新的拘留人數達6.6萬人，創歷史新高，預料隨著總統川普加強打擊非法移民，未來數字會再創紀錄。

根據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)獲得的國土安全部內部數據，ICE在本星期拘留的人數，創下高達6.6萬人的新紀錄。川普今年1月重返白宮時，ICE的拘留人數約為3.9萬人，10個月內激增近70%。

上一次拘留人數的最高紀錄，是在川普首個任期的2019年，一度拘留大約5.6萬人。

數據顯示，截至6日上午，在遭拘留的人士裡，略超過一半(約3.3萬人)沒有刑事指控或定罪，僅僅是因為違反了移民法而被拘留，ICE稱之為「移民違規者」。另一半即接近3.3萬人則有刑事或定罪紀錄，但尚不清楚這些人裡，有多少是犯有暴力嚴重罪行，或是只犯有輕罪。

數據反映出，川普政府今夏開始全力打擊非法移民後，ICE初期逮捕最多的就是無犯罪紀錄的非法移民。

無黨派智庫「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)分析說，由於川普政府賦予ICE及邊境巡邏隊廣泛執法權，允許逮捕任何非法入境者，即使他們並非犯罪分子，在寧枉毋縱下這個類別被逮捕的人尤其多。

國安部發言人表示，ICE逮捕的非法移民裡，有70%在美國境內有犯罪紀錄或面臨刑事指控。

與此同時，在川普第二任內，被拘留者中獲釋放的人大幅減少，無論進入美國的時間長短，所有非法入境者均不得保釋。

另外，川普重返白宮伊始即大舉增加拘留床位，從1月時的4.15萬張，大幅增至目前的7萬張。一名政府官員向 CBS News說，不僅目前擁有足夠的床位，未來還會進一步擴充，因為「又大又美法案」通過，給ICE撥款450億元專門用於擴大拘留規模，可以運作10萬張拘留床位。

根據國安部數據，川普回鍋至今，ICE的遣返人數約為38萬人，若連同自行離境及海關與邊境保護局(CBP)的遣返人數，已超過57萬人。

川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為新州的...
川普上任以後，加強逮捕非法移民，目前在拘留中心的有創紀錄的6.6萬人。圖為新州的拘留中心。(路透)

非法移民 ICE 川普

