名單出爐…全美今起削減航班 包括紐約、洛杉磯等40座機場

全國40個主要機場7日起減班，但機場旅客在6日就開始大排長龍。圖為舊金山機場改動後的飛行時刻表。(路透)

因應聯邦政府關門 ，聯邦航空管理局(FAA)6日宣布，7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，全美6日有逾700個航班取消，而7日減班數量會增加。

「美聯社」取得一份發給航空公司的清單顯示，FAA下令削減全美40個最繁忙機場的航班，受影響的機場包括紐約、洛杉磯和芝加哥等主要機場，以及許多小型機場；另據「華盛頓郵報」引述匿名消息人士說法報導，受影響的機場另有亞特蘭大 、丹佛、達拉斯、北卡州夏洛特、休士頓、波士頓、底特律、檀香山和華盛頓特區等地的機場。

由於政府停擺導致經費中斷，航管員被迫無薪值勤，壓力與疲勞問題日益嚴重。

FAA為確保航空安全，史無前例地決定削減機場航班，以緩解人力緊繃狀況；FAA指出，隨著政府關門持續，愈來愈多航管員請病假，大多數人每周被迫上班六天，除非請假，否則幾乎沒有時間兼職補貼家用。

同時，川普政府擴大施壓國會民主黨議員，要求收拾政府自10月1日起停擺的爛攤子。

航空公司將在20多州的機場分階段削減10%航班，而航空公司緊急商討對策，旅客也預先更改或取消行程。

三位熟悉削減航班計畫的人士透露，航空公司將依照FAA的指示，分階段削減航班，7日在40個機場取消4%航班，接著逐步減量至10%。

達美航空(Delta Air Lines)表示，7日預計取消約170個航班。

航空分析公司Cirium數據顯示，截至6日傍晚，聯合航空(United Airlines)取消145個航班，而美國航空(American Airlines)於7日取消32個航班。

部分航空公司計畫削減往返中小城市的航線，產業分析師哈特維爾德(Henry Harteveldt)對此表示，「這將對美國航空運輸系統造成顯著影響。」

就在繁忙的感恩假期前幾周，航班減少讓部分旅客改變計畫，或尋找其他出遊選擇。

旅客法隆‧卡特(Fallon Carter)取消7日從紐約飛往佛羅里達州坦帕的航班，她原本計畫在坦帕的海灘享受周末假期，但她擔心自己無法趕回長島 ，參加閨密的婚禮。

將在閨密婚禮上擔任伴娘的卡特說：「我不知道如果去了坦帕，能不能準時回家？」