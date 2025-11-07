川普政府上任後已撤銷8萬非移民簽證 近半因酒駕、攻擊、盜竊

川普上任以來，國務院已經撤銷了約8萬非移民簽證。(路透)

國務院 一名高級官員5日表示，川普 政府自1月20日上任以來，已撤銷約8萬份非移民簽證，理由包括酒後駕車、攻擊及盜竊等罪行。

據「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)最先報導，這次大規模撤銷簽證的行動，反映了川普上任後啟動的廣泛打擊移民政策。該政策導致前所未有的驅逐出境人數，其中包括部分持有有效簽證者。

政府同時採取更嚴格的簽證審核政策，強化對社群媒體的審查，並擴大背景審核範圍。這位不願具名的國務院官員表示，「酒駕、攻擊、盜竊等三類罪行占了今年簽證撤銷案件的近一半。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稍後在X平台發文，證實政府取消了8萬簽證。

在被撤銷的簽證中，有1.6萬份與酒駕有關，顯示政府注重危害公共安全的罪行。近1.2萬被取消的簽證與攻擊定罪有關，另有8000被取消簽證與偷竊或財產罪行有關。官員強調，這些措施針對範圍廣泛的犯罪行為，反映系統性努力防範有危險或違法紀錄者進入或留在美國。

國務院發言人於8月指出，華府已撤銷超過6000份學生簽證 ，原因包括逾期居留及違法行為，其中少部分涉及「支持恐怖主義」。

此外，國務院上個月也表示，已撤銷至少六人的簽證，原因是他們在社群媒體上發表與保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遇刺事件相關的言論。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在5月表示，他已撤銷「數百人、也許數千人」的簽證，包括學生簽證，原因是這些人參與了他所稱「違背美國外交政策優先事項」的活動。

國務院今年發布的指令，要求駐外美國外交官提高警覺，特別針對那些被華盛頓視為對美國懷有敵意、或有政治行動背景的申請人。

川普政府官員表示，支持巴勒斯坦人及批評以色列在加薩行動的學生簽證及綠卡持有人，可能因此遭到驅逐。他們稱這些行為威脅美國外交政策，並指責相關人士支持哈瑪斯。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：