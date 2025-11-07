減班影響遠超過40座機場 專家預測這些航班首當其衝

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
全國40個主要機場7日起減班，但機場旅客在6日就開始大排長龍。圖為舊金山機場旅客等候安檢。(美聯社)
全國40個主要機場7日起減班，但機場旅客在6日就開始大排長龍。圖為舊金山機場旅客等候安檢。(美聯社)

由於美國機場航班數量將減少10%，影響數千個航班，專家表示，旅客也可能會感受到其連鎖反應，影響範圍將會遠遠超出最初列出的40個主要樞紐機場。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)5日宣布，因政府停擺而必須削減全國航班後，被迫因此跟著調動航班時刻表、以確保空域安全運行的各個航空公司，開始提出因應計畫，發布優惠券、退款和改班機方案。

航班取消已成定局，Going.com旅遊專家凱蒂．納斯楚(Katy Nastro)告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)：「哪些航班會取消，以及哪些旅客會受到影響，目前仍是未知數。」Going是一家會員制網站和新聞通訊平台，專門提供特價機票資訊。

納斯楚表示：「旅客也許會放棄旅遊行程，來避免即將到來的混亂，所以運輸安全局(TSA)的數據可能出現很大變化。」

納斯楚指出，多數航空公司的「國際航班應該不會受到影響」，但是「根據航空公司的指南，區域性航班和乘坐率較低的航班可能會受到影響」。

納斯楚預測，「飛往較小城市、乘坐率較低的航班，或原本班次就比較少的航班，最有可能被取消」。

「受影響的機場將會遠不止最初列出的40座，」納斯楚指出，「雖然40座機場已經很多了，但因為近70%的美國航班都會往返這些機場之間，所以對旅客造成的影響範圍遠遠更大。」

因為如此，納斯楚表示，最初受影響機場占比不到10%的名單將會在未來幾天內繼續擴大。這意味，即使不從這些機場起飛的旅客也可能受到衝擊。

美國聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)以及美國航空(American Airlines)皆宣布，將接受旅客的變更與退票，免除額外收費。

達美航空表示，針對受影響的航班，將允許所有類型的機票(包括基本經濟艙)進行更改，並可為取消的航班提供退款。

納斯楚提醒，「免除額外收費像是旅客的『黃金票』，可以在不用多付費用的情況下變更行程。」

AI股1原因拖累日韓股 專家估亞股「旺於美股」將延到年底

無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

繼承IRA帳戶 專家：避免犯這3個錯誤

全美航班消減10% 加州5大機場受影響

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

