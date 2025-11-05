印度裔男子平反43年冤獄卻將遭ICE遣返 2法院出手阻止

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
64歲的印度裔韋達姆43年冤獄獲平反後，遭ICE拘留且擬遣返印度，但兩個法院已發出暫勿遣返令。(美聯社)
賓州64歲的印度裔韋達姆(Subramanyam Vedam)冤獄43年獲平反後，遭移民與海關執法局(ICE)拘留並擬遣返印度，但是兩個法院分別發出暫勿遣返令。

移民法院法官10月30日裁決，移民與海關執法局在移民上訴局(Bureau of Immigration Appeals)決定是否審議本案前，不得將韋達姆遣送出境。韋達姆的律師說，賓州聯邦地區法院也裁示暫勿遣送，靜候移民法院做出裁決再說。

韋達姆9個月大時隨在賓州州立大學任教的父母移居美國，是合法永久居民，入籍申請也在他被控謀殺罪前獲准，因涉1980年19歲同學金沙(Tom Kinser)遭人槍殺案，被控謀殺判終身監禁，但他始終堅稱清白，家人與支持者多年來四處奔走替他申冤。

經多次上訴，今年8月案件因新證據出現而有轉機，韋達姆終於被認定與本案無關而重獲自由。然而，10月3日韋達姆的妹妹準備接他回家時，ICE卻搶先一步將他逮捕，周末轉移至賓州中部可容1800人的拘留所，目前關押在路易斯安納州亞歷山卓短期拘留所，外頭的跑道專供遣送人犯使用。

移民上訴局是否審議韋達姆的遣送案，可能耗時數月才能確定。ICE根據他20歲時被控販送毒品，他不爭辯的法院紀錄，決定「依法」將他遣返印度。但他的律師說，他已遭40年冤獄，在獄中拿到學位，也教導獄友讀書，再怎麼說，貢獻也足以抵過販毒罪。

但國土安全部發言人3日表示，謀殺案平反不能抵銷販毒案定罪。負責公共事務的助理部長麥克勞芙琳(Tricia McLaughlin)說，推翻單一個定罪案不會阻擋ICE執行聯邦法律。

韋達姆的妹妹莎拉絲瓦西(Saraswathi)說，家人感到寬慰的是，兩個法院都裁定，哥哥的移民上訴案還在審理期間，不應把他遣返印度。她稍早曾說，家庭成員都住在美國及加拿大，印度家鄉僅剩少數遠親，兄長根本與印度已無聯繫，若遣返「等於人生再次被剝奪」。

移民 印度 遣返

