川普重啟核試驗引爭議 能源部長：不是核試爆 是測試系統

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統下令國防部立即重啟核武試驗，但能源部部長萊特澄清，是系統測試而非核武試爆。(路透)
華盛頓郵報報導，川普總統日前無預警放話，下令國防部立即重啟核武試驗，但實際負責美國核武庫的能源部部長萊特(Chris Wright)2日受訪澄清，現在討論的是系統測試而非核武試爆。

「我認為我們現在談的是系統測試，」萊特受訪福斯新聞(Fox News)節目「周日簡報」(The Sunday Briefing)表示，「這並非試驗核爆炸，這是我們所說的非臨界測試(noncritical explosions)，基本上就是試驗核武器的其他部分」。

萊特指出，美國政府即將進行的測試，是為了改良用來取代舊有核武的新版核武，他並強調，過去核試地區的居民，如內華達沙漠地帶，「完全不需要擔心」可能爆炸的影響。

川普上周在川習會前無預警拋出重啟核試驗，強調要與俄羅斯和中國「在對等方式上」進行核試驗。此舉象徵美國數十年核政策的重大逆轉。

盡管川普表示已指示國防部恢復核試，但負責設計與管理美國核武庫的實際機構，是能源部轄下的國家核安全管理局(National Nuclear Security Administration)。美國上一次進行地下核爆試驗是在1992年9月，地點是內華達試驗場雷尼爾山(Rainier Mesa)深處；冷戰結束後，前總統布希頒發核試暫停令。

萊特受訪稱，川普非常關切美國是否能保持世界第一的軍事力量。萊特補充，川普聽到各國的宣告，也看見世界局勢的發展，「我想他是想向所有人傳達一個訊息：美國會不惜一切代價。」

川普 國防部 能源部

