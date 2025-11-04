川普下令…核測試就位 「義勇兵III」本周在加州范登堡發射

美國空軍2023年的圖片顯示，義勇兵三型洲際彈道飛彈部署於蒙大拿州的發射井中。(美聯社)

川普總統10月30日在「川習會」前下令美軍立即恢復停止已33年的核子武器測試，新聞周刊3日報導，根據航空警告顯示，美國本周便將舉行具備核武能力但未裝核子彈頭的洲際彈道飛彈 (intercontinental ballistic missile，ICBM)測試。

川普宣布恢復核武測試之後，能源部部長萊特(Chris Wright)澄清說，測試不會包括實際引爆，僅確保核武系統能夠引爆。美國最後一次核武測試是在1992年。

荷蘭台夫特理工大學(Delft University of Technology)航空太空 工程講師藍布羅克(Marco Langbroek)表示，根據航空警告資訊，美國義勇兵三型(Minuteman III)洲際彈道飛彈測試發射時間將在5日至6日之間，這枚飛彈將從加州范登堡太空基地(Vandenberg Space Force Base)發射，到達馬紹爾群島共和國瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)的「雷根防禦飛彈測試場」(Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site)，同時有五個指定碎片區(designated debris zones)。

加州范登堡太空基地測試義勇兵三型洲際彈道飛彈的檔案照。(路透)

報導指出，藍布羅克公布的消息若獲證實，飛彈途徑將與5月測試路線相似，當時一枚未裝核子彈頭、僅搭載單一再入載具的飛彈從加州發射之後，向西飛行約4200哩。如果消息獲得證實，這也將是美軍從今年9月以來的第二次核子武器測試，當時一艘潛艦在佛羅里達州外海的大西洋發射四枚未裝彈頭的三叉戟二型D5延壽版(Trident II D5 Life Extension)彈道飛彈。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)「核子資訊計畫」(Nuclear Information Project)數據顯示，美國空軍擁有400枚義勇兵三型ICBMs，部署於科羅拉多州、蒙大拿州、內布拉斯加州 、北達科他州、懷俄明州等地的發射井當中，射程超過6000哩。義勇兵三型ICBMs配備的核彈頭約800枚，如果空軍選擇額外裝備，每枚飛彈可搭載兩枚，甚至三枚彈頭。

新聞周刊報導，美國如果依照計畫進行ICBM測試，俄羅斯與中國將如何反應，有待觀察。莫斯科最近進行具備核子能力的魚雷測試，北京九三閱兵展示聲稱「打擊範圍覆蓋全球」的新型洲際彈道飛彈。