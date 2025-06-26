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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

WSJ稱曼達尼崛起「紐約向左急轉」 華爾街人士考慮出走

編譯潘勛／綜合報導
曼達尼能否在紐約市長普選勝出猶待觀察，但華爾街已經開始擔憂。(路透)
曼達尼能否在紐約市長普選勝出猶待觀察，但華爾街已經開始擔憂。(路透)

華爾街日報(WSJ)25日報導，紐約市這個世界資本主義的「原爆點」一夜醒來，發現民主黨初選由社會主義人士曼達尼(Zohran Mamdani)擊敗前市長葛謨(Andrew Cuomo)，一些世上最有影響力的金融業者開始琢磨他的勝出對他們那一行意味著什麼，或者自己該不該離開紐約。

WSJ 25日的社論以「紐約人民共和國」為題評論，曼達尼的崛起代表紐約市政治的急劇左轉。曼達尼魅力非凡，在社群媒體上暢通無限，輕鬆贏得年輕進步人士的支持。而葛謨獲得曼哈頓上西區和皇后區東部的多數支持，屬富裕和年老階層。

WSJ社論指，曼達尼競選主軸是「負擔得起」(affordability)，這在中產階級愈來愈難以負擔住房的城市引發共鳴。但諷刺的是，這場「負擔能力危機」正是民主黨治理失敗的後果。租金管制和驅逐限制導致房東撤下數萬套公寓；提高最低工資則推高了食品和其他生活必需品的價格；豐厚的工會合約則導致交通運輸效率低而成本高。

但該社論也指，共和黨人最好不要沾沾自喜。如果川普經濟學未能帶來強勁的成長，左翼民粹主義者仍將取而代之。

華爾街日報報導，直到幾周以前，曼達尼的勝選機率都看似渺茫。成功預測2024年總統選舉結果的「政策市場」(Polymarket)5月27日還預測，葛謨勝選機率高達92.5%。華爾街超級政治行動委員會，還有另一位參加初選的提爾森(Whitney Tilson)都出資，對曼達尼打負面廣告，塞滿選民信箱、電視廣告。

曼達尼能否在市長普選勝出猶待觀察，但華爾街很快就開始擔憂。知情人士稱，一些金融業執行長放話支持市長亞當斯(Eric Adams)11月競選連任；企業領袖私下打了很多電話，策畫如何擊退初選勝利的曼達尼，另討論支持外圍團體，目標在籌到約2000萬元，不讓曼達尼當選。

他們也討論了全力支持亞當斯，不讓葛謨再加入選戰，同時設法說服白宮向共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)提供工作以使他退選。

華爾街人士質疑若曼達尼成為市長，他們是否應留在紐約，曼達尼的政策是否會讓更多金融家出走到佛羅里達和德州等地。一些企業高層擔心曼達尼主政是否會有加稅和犯罪問題，同時也擔心反猶太情緒是否會增加。

話雖如此，倒也不是人人對初選結果感到悲觀。對沖基金Coatue Management創辦人拉芳特(Philippe Laffont)就認為，紐約市可能會繼續繁榮下去，畢竟連前市長白思豪(Bill de Blasio)的任期都撐了過來；白思豪的一些政策遭商業界反對。

但曼達尼取得廣泛支持，也揭露近幾十年華爾街改變很大。市府選戰資金檔案顯示，大銀行出身的個人金主，捐給曼達尼者要比葛謨來得多。此外還有很多個人金主是科技界、非金融界員工，例如高盛三名軟體工程師就名列直接捐錢給曼達尼的人；只有一位高盛金融業者公開、直接捐給葛謨。

曼達尼 華爾街 葛謨

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